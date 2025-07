Iases assina contrato com a empresa que vai organizar próximo concurso público do órgão

O diretor-geral do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Fabio Modesto, assinou, na última sexta-feira (27), o contrato com a empresa que vai organizar o próximo concurso do Instituto. A banca escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

Serão oferecidas 981 vagas, sendo 805 para Agente Socioeducativo e 176 para cargos Técnico Superior Socioeducativo, sendo eles: Nutrição, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Direito e Terapia Ocupacional. O salário inicial para o cargo de agente socioeducativo é de R$ 5.597,64 e para os técnicos é de R$ 7.547,78 mais o auxílio alimentação de R$ 800,00 para ambos os cargos.

O concurso foi anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em agosto do ano passado. Na época foram anunciadas 1.026, sendo 850 para Agente Socioeducativo e as demais para o cargo de nível superior, porém, em fevereiro deste ano, foram empossados 45 Agentes Socioeducativos aprovados no certame anterior e que estavam no cadastro de reserva.

O valor do contrato foi de R$ R$ 2.980.000,00, na modalidade de contratação direta. O documento prevê a prestação de serviços de planejamento, elaboração, organização e execução e fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda a logística necessária à execução dos serviços.

Último concurso

O último concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) foi realizado em 2023, também pela Idcap. Foram ofertadas 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. O certame foi composto por provas objetiva e de redação; Avaliação Física; Avaliação Psicológica; Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato e Curso Básico de Formação Profissional, todas de caráter eliminatório.

Banca Idcap

O Idcap é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira. Atua nas áreas de ensino, pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, lazer e de promoção do bem-estar social, econômico, desenvolvimento institucional e educacional. Mais informações em: www.idcap.org.br.

