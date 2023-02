IA deixará que todos sejam programadores, diz CEO da Nvidia

Unsplash/Markus Spiske Inteligência artificial é capaz de programar

O uso de inteligência artificial (IA) para diversas áreas ainda está sendo descoberto, mas há aqueles que já possuem uma visão mais específica sobre o assunto. Este é o caso de Jensen Huang, CEO da Nvidia, que afirmou que tecnologias como o ChatGPT já conseguiram “democratizar a programação de computadores para todo mundo”. Ou seja, a inteligência artificial permite que qualquer pessoa consiga se tornar um programador.

As afirmações vieram em uma ligação sobre os resultados financeiros da Nvidia na quinta-feira (23). Nela, o CEO disse de maneira empolgada que “o mundo percebeu que talvez a linguagem humana seja uma linguagem de computador perfeitamente boa”.

A partir daí, o atual líder da Nvidia destacou as habilidades do ChatGPT, ressaltando ser uma máquina que aprende e dá respostas para coisas as quais jamais foi treinada. Esse nível de aprendizado deverá ser útil para as mais difíceis tarefas, como o ato da programação.

Isso porque a “IA pode receber prompt em linguagem humana, mas também oferecer saída Python, saída Cobol, uma linguagem que poucas pessoas se lembram, saída Python para Blender, um programa 3D. Então é um programa que escreve um programa para outro programa”.

É aí que entra a parte mais interessante do bate-papo, na qual Jensen Huang diz acreditar que a inteligência artificial democratizou esse trabalho para todo mundo.

“Nós democratizamos a programação de computadores para todos, para quase qualquer um que pudesse explicar em linguagem humana uma determinada tarefa a ser executada. Esta nova plataforma de computação, este novo computador pode pegar qualquer que seja seu prompt, qualquer que seja sua solicitação explicada por humanos, e traduzi-la em uma sequência de instruções que você processa diretamente ou espera que você decida se deseja processá-la ou não”, disse.

ChatGPT auxilia desde o ensino à criação de jogos

A inteligência artificial não é necessariamente recente, mas seu destaque em diversas áreas é. O CEO da Nvidia não está nada errado ao acreditar que podemos usar essa tecnologia para codificar em diversas linguagens.

Segundo o Extremetech, por exemplo, uma IA ajudou na criação do design de 100 semicondutores, enquanto o Google está trabalhando em uma para realizar codificação.

Mais recentemente, o ChatGPT passou a ser usado no ensino em Singapura, um dos países com alguns dos melhores rankings no quesito educação mundialmente.

Outra situação na qual a inteligência artificial vem se tornando uma ferramenta bastante útil é no desenvolvimento de games. Diversos relatos comprovam que é possível utilizar a tecnologia da OpenAI para encurtar etapas de narrativa e de criação de personagens.

Com isso, pode ser que o tempo de desenvolvimento de jogos seja diminuído futuramente.

Fonte: IG TECNOLOGIA