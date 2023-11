I Congresso Capixaba de Assistência Farmacêutica destaca avanços na saúde capixaba

Na última quinta-feira (09) e na sexta-feira (10), foi realizado, em Vitória, o I Congresso Capixaba de Assistência Farmacêutica (COCAF.23). Durante o evento, também aconteceu o I Workshop Sul – Sudeste de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) e a 1ª Mostra de Experiências da Assistência Farmacêutica do SUS do Espírito Santo.

Nessa primeira edição, o congresso teve como tema central “Assistência Farmacêutica do Estado do Espírito Santo: Onde Estamos e Para Onde Vamos”. Nesse sentido, ocorreram debates sobre os avanços e desafios da Assistência Farmacêutica Estadual com propostas de promoção de melhorias na gestão, dos processos logísticos e assistenciais, visando à integralidade do cuidado.

O destaque especial do evento foi o lançamento da Política de Assistência Farmacêutica realizado pelo subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino. A política apresenta os objetivos principais:

Aperfeiçoar a gestão em todas as etapas do ciclo de assistência farmacêutica de forma financeiramente sustentável, sistematizada, articulada e integrada às demais ações e serviços de saúde; Promover o acesso e o uso racional de medicamentos e fórmulas nutricionais de qualidade, com eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas e de acordo com as necessidades prioritárias de saúde da população capixaba; Ofertar serviços farmacêuticos clínicos e humanizados para os usuários de medicamentos e fórmulas nutricionais; Apoiar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico associados com a assistência farmacêutica e uso racional de medicamentos.

O subsecretário Tadeu Marino destacou a importância da assistência farmacêutica na implementação das políticas de saúde, ressaltando o alto nível dos profissionais participantes do evento. “A mensagem que queremos trazer como gestores é que possamos ter um sistema de saúde eficiente e que as representações possam dialogar em todas as esferas para a construção de uma política pública de saúde inclusiva. E com um tema tão relevante como esse, deixo uma reflexão: qual modelo de farmácia queremos para o futuro? Queremos muito mais anamneses e muito mais compreensão durante os atendimentos médicos, queremos que as pessoas façam mais exercícios, que tomem mais sol e que tenham uma vida mais saudável”, pontuou.

O subsecretário ainda complementou: “Para além disso, temos que praticar uma maior integralidade para que todos possam ter acesso aos medicamentos, principalmente os mais necessitados.”

O evento contou ainda com a participação da gerente de Assistência Farmacêutica, Maria José Sartório, e demais técnicos da GEAF/Sesa, além de Marco Aurélio Pereira, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica DAF/MS; Leandro Rodrigues dos Passos, presidente do Conselho Regional de Farmácia; Elton da Silva Chaves, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; Charleston Ribeiro, professor da Faculdade de Farmácia da Bahia UFBA/UESB ; e Sandra Regina Lupim, presidente do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo.

A gerente Maria José Sartório falou sobre a importância da realização do Congresso para a retomada das discussões sobre assistência farmacêutica. A gerente da GEAF, destacou a importância das discussões ao acesso, financiamento, além da abordagem com relação a integralidade. “Realizamos oficinas com os municípios sobre assuntos que precisavam ser pautados, além da realização de workshop e um planejamento para a assistência farmacêutica, que inclusive poderá beneficiar outros estados. Esse alinhamento é importante neste momento que lançamos a Política Estadual de Assistência Farmacêutica”, destacou Maria José.

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, Leandro Rodrigues dos Passos, destacou a importância do congresso. “Fico feliz e esperançoso por dias melhores, dando passos, como esses que estamos dando aqui hoje. Esperamos que outros eventos aconteçam por todo o Estado, reafirmando que, o Conselho Regional de Farmácia e os farmacêuticos do Espírito Santo, estão à disposição da população e dos gestores, para fazer cumprir o seu papel como profissionais da área de saúde, fundamentais e indispensáveis”.

Na tarde da quinta-feira (09), ocorreu a conferência sobre “Serviço de Nutrição Especializada: Experiência da SES-ES”, com a participação das técnicas da GEAF Grazielle Mori e Giuliana Rizzo Taveira.

A conferência destacou a trajetória da nutrição especializada no Estado e apresentou o último projeto colocado em prática em 2021, o teste de provocação oral – TPO. Sua implantação teve objetivo de avaliar necessidade de uso de fórmulas nutricionais para crianças com alergia a proteína do leite de vaca.

Na sexta-feira (10), pela manhã, ocorreu o debate sobre o “Papel do Controle Social na Execução da Política Estadual de Assistência Farmacêutica”. O conselheiro Estadual de Saúde, Pablo Perez, durante sua palestra, destacou: “O controle social não pode estar dissociado das políticas de assistência farmacêutica, isso é histórico e faz parte do processo de construção do SUS pautado pela sociedade, pois ela demanda sobre necessidades locais consolidando o sistema, inclusive dentro da assistência farmacêutica”, pontuou.

Farmácias Cidadãs Estaduais

A rede de Farmácias Cidadãs Estaduais da Secretaria da Saúde (Sesa) conta com 14 farmácias. São 108.373 processos ativos, com a disponibilidade de mais de 260 medicamentos padronizados. A cobertura de medicamentos disponíveis está em 99%. A demanda por medicamento é livre para toda população. Informações, acesse: farmaciacidada.es.gov.br

Confira fotos aqui.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos/ Mike Figueiredo / Luciana Almeida

[email protected]

Assessoria do Conselho Estadual de Saúde

Ednéa Hackbart

Fonte: GOVERNO ES