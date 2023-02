Hyundai registra SUV de 5 metros e até oito lugares no Brasil

Reprodução/Hyundai Hyundai Palisade compartilha plataforma com Kia Telluride,

A Hyundai registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ( INPI ) o Palisade , maior SUV fabricado pela marca, que faz sucesso no mercado norte-americano, e pode vir para o Brasil.

O Palisade é maior que qualquer SUV já oferecido pela marca por aqui, e mede 4,98 metros de comprimento, 1,97m de largura, 1,75m de altura e 2,9 metros de distância entre-eixos.

Nos Estados Unidos , o modelo é oferecido em configuração de 7 lugares , com a segunda fileira com dois bancos individuais e a terceira com banco normal bipartido ou 8 lugares , com a segunda e terceira fileiras de bancos sendo peças normais bipartidas.

Divulgação/Hyundai Detalhe para a configuração de 7 lugares do Pasalide, terceira fileira com três lugares, e fileira central com assentos individuais

O Palisade foi revelado em 2018, para ser o “carro-chefe” da Hyundai, e dos modelos a combustão é o mais caro dos Estados Unidos, partindo de US$ 35.550 ( R$ 184.050 ). O modelo é sempre equipado com um motor V6 de 3.8 litros, que funciona no ciclo Atkinson e entrega 295 cv de potência e 36.2 kgfm de torque. Em outros mercados, como a Austrália, por exemplo, há ainda a opção de motorização turbodiesel , com um propulsor 2.2, que entrega 200 cv de potência e 44.8 kgfm de torque.

Independente da motorização, o câmbio é sempre automático de oito velocidades , e pode contar ainda com tração dianteira ou integral.

Reprodução/Hyundai Interior é repleto de luxo, e telas somam para mais de 24 polegadas.

De série, o Palisade oferece central multimídia sensível ao toque de 12.3 polegadas , conectividade para mais de um aparelho simultâneo, Wi-fi integrado , abertura das portas por aproximação e reconhecimento de voz dinâmico. Nas versões mais caras, os alto-falantes podem funcionar como comunicadores internos , se o motorista quiser, por exemplo, se comunicar com os passageiros da terceira fileira.

Reprodução/INPI Modelo foi lançado em 2018, e ganhou um facelift no ano passado.

Além disso, o Palisade ainda oferece 7 portas USB , Head-up display , painel digital de 12 polegadas, luz ambiente com 64 opções de cores e sensor de chuva. Entretanto, esses itens só são oferecidos na versão topo de linha. Por falar em versões, nos Estados Unidos são até 5 opções, com a Caligraphy sendo a mais cara, custando US$ 49.500 (R$255.840).

Pensando no Brasil, o modelo seria maior que o Jeep Commander , por exemplo, e não teria rival direto. Por ser importado diretamente da Coréia do Sul , não se beneficiaria de acordos comerciais que o Brasil possui com o México , o que faria o preço do Palisade ser elevado.

Fonte: IG CARROS