Hyundai HB20S: entenda a diferença de depreciação entre as versões

arrow-options Divulgação Hyundai HB20S foi um dos sedãs mais vendidos de sua categoria

O Hyundai HB20S é um dos sedãs compactos mais bem sucedidos do Brasil, e um dos grandes responsáveis pelos resultados positivos da marca coreana. Neste cenário, é natural que o modelo seja de grande interesse no mercado de veículos seminovos.

A KBB, uma das principais analistas do mercado brasileiro, revelou um estudo mostrando a diferença de desvalorização entre as versões do Hyundai HB20S . A primeira geração do sedã coreano tem três versões, sendo classificadas como de entrada, intermediária e topo de linha: Comfort Style , Comfort Plus e Premium , respectivamente.

Sua gama é composta por três opções de conjunto mecânico: 1.0 de 80 cv de potência e 10,2 kgfm, 1.6 de 128 cv de potência e 16,5 kgfm com câmbio manual de cinco marchas, ou automática e seis.

De acordo com o levantamento, o Hyundai HB20S Premium 1.6 automático é o modelo com a maior taxa, com -6,64% de depreciação. Em seguida, surge a versão manual HB20S Comfort Plus 1.0, que perde – 6,53% do valor. Essa mesma versão, com câmbio automático,é a que menos desvaloriza entre todas as versões, perdendo -5,96%.

Confira a tabela abaixo:

1 – Premium 1.6 AT – -6,64%

2 – Comfort Plus 1.0 MT – -6,53%

3 – Comfort Style 1.6 AT –6,42%

4 – Comfort Style 1.0 MT –6,23%

5 – Comfort Plus 1.6 AT – -5,96%