Hyundai desenvolve piloto automático com inteligencia artificial

Entre os carros que apareceram no cinema e fizeram sucesso, alguns estavam equipados com pneus Goodyear, que enumera 5 longas para assistir durante a quarentena. Todos valem bastante a pena para quem curte o assunto automóvel, cada um no seu estilo e com modelos diversos, entre clássicos e modernos customizados.

Uma das indicações de filme é ” De Volta Para o Futuro “, lançado em 1985, que ficou marcado pelo DMC De Lorean , usado como uma espécie de máquina do tempo que que levava os personagens Marty McFly e doutor Emmett Brown para o passado e para o futuro, equipado com pneus Goodyear Grand Prix NCT, 195/60HR-14 (dianteiro) e 235/60HR-15 (traseiro).

Outro longa que não pode faltar na lista dos que curtem carro é ” Ford vs Ferrari “, que entrou em cartaz no ano passado. a produção cinematográfica resgata os duelos entre as duas marcas durante as provas de Le Mans. De acordo com relatos oficiais desta corrida, o famoso GT40 Mark II preto acabou vencendo o desafio, por optar por pneus Goodyear na etapa final.

No empolgante ” 60 Segundos “, 2000, Nicolas Cage e Angelina Jolie travaram uma verdadeira batalha com a carinhosamente apelidada Eleonor, um GT500 1967, equipado com as rodas aro 17″x8” polegadas com pneus P245/40ZR17 Goodyear Eagle F1.

A corrida também são destaques na animação” Carros .” Ao viajar para a Califórnia, o famoso carro da Nascar, corrida dos Estados Unidos, Relâmpago McQueen se perde e vai parar em Radiator Springs, uma cidadezinha na Rota 66. Ele conhece novos amigos e aprende lições que mudam sua forma de encarar a vida.

Já em ” Velozes e Furiosos “, muitos dos carros que os personagens Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O´Conner (Paul Walker) usaram nas oito edições do longa-metragem estavam calçados com pneus Goodyear.