Hypera Pharma compra marcas de medicamentos da francesa Sanofi por R$ 983 mi

Nesta terça-feira (13), a farmacêutica brasileira Hypera Pharma (HYPE3) anunciou que comprou, por R$ 983 milhões, 12 marcas de medicamentos da francesa Sanofi . A princípio, entre as aquisições se encontram medicamentos como o analgésico AAS, o fitoterápico Naturetti e o antisséptico Cepacol.

Além disso, a Hypera Pharma conseguiu colocar em seu portfólio muitos medicamentos que não precisam de receita médica para venda, em países como no Brasil, México e Colômbia.

No entanto, também há outros medicamentos adquiridos pela farmacêutica que precisam de prescrição. Entre eles, o Buclina, remédio para estímulo do apetite, além do Hidantal, indicado para tratamento de epilepsia.

A matéria completa pode ser lida em 1Bilhão Educação Financeira.