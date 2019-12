Humoristas da Globo acusam Marcius Melhem de assédio

Segundo o colunista Leo Dias, Marcius Melhem, Coordenador do Departamento de Humor da TV Globo , está sendo acusado de assédio moral por uma série de atrizes do núcleo de humor da emissora.

Dani Calabresa, Renata Castro Barbosa e Maria Clara Gueiros estariam entre as atrizes que denunciaram Melhem. Qualquer situação humilhante, constrangedora, repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício das funções pode ser considerada assédio moral.

Ainda de acordo com Leo Dias, não é provável que as atrizes comentem o caso já que denúncias internas da Globo — principalmente as de assédio — são assuntos proibidos de serem comentados nas redes sociais ou com a imprensa. A não ser que a própria emissora resolva se pronunciar sobre o caso.

Alguns homens do núcleo de humor também teriam reforçado a denúncia das mulheres. Marcelo Adnet, por exemplo, foi um dos atores a testemunhar a favor das colegas.

A Globo se pronunciou através de comunicado oficial. “Todo relato de assédio, moral ou sexual, na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento. A Globo reafirma que não aceita qualquer tipo de assédio e, neste sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo “, diz a nota.

O ator Marcius Melhem não tem assessoria de imprensa e seus perfis em redes sociais como o Instagram , por exemplo, são privados.