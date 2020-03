Humorista da Globo é internado no Rio com infecção bacteriana no Rio

O humorista Paulo Vieira do “Fora de Hora”, da Globo, está internado desde segunda-feira (2) na unidade semi-intensiva do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com uma infecção bacteriana.

Leia também: Bruna Marquezine fala de pausa em novelas e possível retorno à Globo

arrow-options Reprodução/Instagram Paulo Vieira





De acordo com o empresário do humorista, Ricardo Almeida, Paulo começou a ter febre e muitas dores nas articulações na madrugada da última sexta-feira (28), mas isso não inibiu que o ator da Globo gravasse sua última cena no filme “Fervo”.

Leia também: Jornal da afiliada da Globo choca público ao exibir ossadas humanas ao vivo

A princípio a suspeita era que Paulo estivesse com chikungunya, mas com o resultado negativo o médico João Manoel está tratando a infecção bacteriana com antibióticos de forma intravenosa. Apesar do quadro estar estável, ainda não se sabe quando o humorista da Globo deixará o hospital.