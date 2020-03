Humor: confira memes sobre a queda da Bolsa de Valores nesta segunda

Nesta segunda-feira (9), a Bolsa de Valores de São Paulo ( Ibovespa ) fechou com queda de 12,17% a 86.067,203 pontos por conta das tensões geradas pelo coronavírus mundialmente e da guerra de preços de petróleo ocorrida durante o fim de semana na Opep .

Bolsa aciona ‘circuit breaker’. Entenda e saiba quando ele foi usado no Brasil

O baque foi tão grande que tanto o Ibovespa quanto a Bolsa de Valores de Nova York ( NYSE ) decretaram ” circuit-breaker “, mecanismo que as Bolsas utilizam quando precisam amortecer quedas bruscas e suspendem as negociações por 30 minutos.

Enquanto alguns investidores entravam em pânico por quedas bruscas de empresas como a Petrobras (que caiu mais de 30%), outros tratam o dia atípico com humor e compartilham piadas em suas redes sociais. Por isso, confira alguns posts que fizeram sucesso nesta segunda.

“Petrocorona Day”

A página de humor “Faria Lima Elevator” foi uma das grandes criadoras de memes durante o pânico do mercado. Logo no início da manhã, deram uma sugestão de nome ao fatídico dia, remetendo ao “Joesley Day”, sugeriram o “Petrocorona Day”, uma junção entre o Petróleo e Coronavírus , protagonistas das quedas.

Se precisar de um nome, aqui vai: Petrocorona Day — Faria Lima Elevator (@FariaLimaElevat) March 9, 2020

A mesma página ainda fez memes com a queda brusca de ações de grandes empresas como Taesa , Vale e, obviamente, a Petrobras .









E, para finalizar, o “Faria Lima Elevator” fez uma versão das camisetas de ano novo, só que com o tema “Circuit Break 2020”.

Primeiro lote disponível https://t.co/ZX1vayQPmd — Faria Lima Elevator (@FariaLimaElevat) March 9, 2020









Correntes no Whatsapp

Como todo bom meme, não poderiam faltar as “correntes de whatsapp “. Uma das mais famosas dizia: “Recebi o áudio com a gravação do call da XP para clientes VIP que investem no mercado de ações ou estão alavancados em dólares. Vale ouvir a orientação da XP para tomar decisões rápidas na abertura do mercado desta segunda-feira”, em seguida vinha a canção religiosa ” Segura na mão de Deus “.

Além disso, outra corrente compartilhada foi usando uma locução do narrador esportivo, Galvão Bueno, dizendo “Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe onde vai. Ninguém sabe para onde pula ou pra onde olha”, como se estivesse narrando o desespero dos investidores durante esta segunda.