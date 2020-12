Humanidade trava uma guerra contra a natureza, diz secretário-geral da ONU

Josh Edelson/Divulgação Um bombeiro apaga as chamas em Madera County, Califórnia, em setembro





A humanidade enfrenta uma nova guerra, sem precedentes na História, advertiu o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que corre o risco de destruir nosso futuro antes de compreendermos plenamente o risco.





A mensagem contundente de António Guterres segue um ano de turbulência global, com a pandemia do novo coronavírus fazendo com que governos fechassem países inteiros por meses de cada vez, enquanto incêndios florestais, furacões e tempestades poderosas marcaram o globo.

“A humanidade está travando uma guerra contra a natureza . Isso é suicídio. A natureza sempre revida – e já está fazendo isso com força e fúria crescentes. A biodiversidade está entrando em colapso. Um milhão de espécies estão em risco de extinção. Os ecossistemas estão desaparecendo diante de nossos olhos … As atividades humanas estão na raiz de nossa queda em direção ao caos. Mas isso significa que a ação humana pode ajudar a resolvê-lo.”

Ele listou as feridas infligidas por humanos no mundo natural: a expansão dos desertos; zonas úmidas perdidas; florestas derrubadas; oceanos superexplorados e sufocados com plástico; recifes de coral moribundos; poluição do ar que mata 9 milhões de pessoas por ano, mais do que a atual pandemia; e o fato de que 75% das doenças infecciosas humanas novas e emergentes, como a Covid-19, vêm de animais.

Embora Guterres, como seus dois predecessores, tenha falado freqüentemente sobre os perigos da crise climática, essa foi sua linguagem mais forte até então. A ONU foi fundada há 75 anos, no final da segunda guerra mundial, para tentar promover a paz mundial após dois conflitos globais devastadores. Guterres fez uma invocação deliberada dessa missão original, aplicando-a às crises do clima e da biodiversidade.

” Fazer as pazes com a natureza é a tarefa definidora do século 21″, disse ele, em um discurso virtual intitulado The State of the Planet, na Columbia University em Nova York. “Deve ser a prioridade máxima para todos, em todos os lugares.”

Ele disse que as gerações futuras enfrentariam a ruína de nossas ações hoje. “Este é um teste de política épico. Mas, em última análise, este é um teste moral… Não podemos usar [nossos] recursos para estabelecer políticas que sobrecarregam [as gerações futuras] com uma montanha de dívidas em um planeta destruído.”

Ele também colocou a desigualdade no centro do problema, alertando que os mais pobres e vulneráveis ​​- mesmo nos países ricos – estavam enfrentando o impacto do ataque.

Guterres disse que as emissões de gases de efeito estufa foram 62% maiores do que quando as negociações internacionais sobre o clima começaram em 1990.

Um relatório da Organização Meteorológica Mundial, também publicado na quarta-feira, concluiu que 2020 está a caminho de ser um dos três anos mais quentes já registrados em todo o mundo, apesar do efeitos de resfriamento do sistema climático La Niña, enquanto a última década foi a mais quente da história humana e o calor do oceano atingiu níveis recordes.