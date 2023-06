Hulk marca golaço, Galo vence o Cruzeiro e é o vice-líder do Brasileirão

Com um gol impressionante de Hulk, cobrando falta, o Galo venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, neste sábado (3), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 17 pontos na tabela de classificação, dorme na vice-liderança e está a quatro do líder Botafogo. No retrospecto geral, é a vitória de número 210 sobre o rival.

O domínio Atleticano se deu principalmente na primeira etapa. Aos sete minutos, Hulk cruzou na medida para Paulinho cabecear por cima da meta.

O super-herói Alvinegro sofreu falta de Matheus Jussa, que levou o cartão amarelo. Na cobrança, de muito longe, Hulk soltou a bomba no canto esquerdo baixo do goleiro. Sem chances. GOLAÇO. O 19° na temporada e o quinto contra o rival desde que chegou ao Clube.

Quando acionado, Everson foi impecável. Aos 34 fez uma linda defesa após desvio de Matheus Jussa.

Em jogada individual, Hulk passou pela marcação e chutou forte por cima do gol

E, no final da primeira etapa, a arbitragem anulou um gol do Galo, assinalando um impedimento milimétrico, após Jemerson desvia cobrança de falta de Hyoran

No SEGUNDO TEMPO a equipe de Coudet foi inteligente e soube administrar o resultado, mas sem deixar de agredir o adversário. Aos 22 minutos, Hyoran bateu bem a falta, e o goleiro espalmou. Na sequência do lance, Patrick quase ampliou de cabeça.

Everson garantiu o resultado em duas boas defesas. Na cabeçada de Wesley, e no último lance do jogo, depois que Felipe Machado bateu de fora da área.

O técnico Eduardo Coudet promoveu três alterações na segunda etapa. Aos 9 minutos, Patrick entrou na vaga de Edenilson. Hyoran saiu para a entrada de Mauricio Lemos. E, nos acréscimos, Réver ingressou no lugar de Paulinho.

O próximo jogo do Galo é contra o Alianza, em Lima, no Peru, na próxima terça-feira (6), pela Copa Libertadores. Pelo Brasileiro, o adversário será o Bragantino, sábado (10), no Mineirão.

Fonte: Esportes