Hulk decide, Galo vence e está na semifinal do Mineirão

O gol de Hulk, nos acréscimos do segundo tempo, deu a vitória ao Atlético, neste sábado (18), sobre o Patrocinense, por 2 a 1. Com o resultado o Galo chegou a 16 pontos e garantiu classificação antecipada às semifinais da competição. Vargas e Réver (contra) fizeram os outros gols do jogo.

JOGO

O técnico Eduardo Coudet mandou a campo um time com várias modificações. O Galo foi superior durante os 90 minutos criando várias oportunidades.

Aos 12 minutos, Pavon recebeu um lindo passe de Hyoran, mas o goleiro defendeu a finalização do argentino.

Um minuto depois Hyoran quase marcou. Ele limpou a marcação, mas o chute saiu por cima.

O primeiro gol atleticano começou com o camisa 20, um dos destaques da partida. Ele achou Rubens na esquerda, que tocou para Vargas na área. O chileno, com a tranquilidade de sempre, tirou o marcador e bateu rasteiro no canto direito do goleiro Adilson.

O Patrocinense empatou aos 31 minutos, quando Réver tentou cortar cruzamento e fez contra.

A equipe adversária teve duas chances seguidas. Na primeira, Everson fez grande defesa em chute de fora da área. Na outra, Leo Santos finalizou por cima.

Mas o Galo jogava melhor e continuava a criar as melhores chances. Antes do encerramento do primeiro tempo, a equipe alvinegra teve quatro oportunidades para marcar. A primeira com Hyoran, que cabeceou para fora após cruzamento de Igor Gomes.

Nathan pegou de primeira quase fez um golaço, aproveitando bom cruzamento de Paulo Henrique.

Em escanteio cobrado por Hyoran, já nos acréscimos, Vargas desviou de cabeça e a bola passou raspando.

Réver acertou o travessão, depois do desvio de cabeça de Vargas. Foi o lance que fechou o primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Coudet fez três alterações na volta para o segundo-tempo. Pedrinho na vaga de Pavon, Edenilson entrou em campo para a saída de Paulo Henrique e Sasha no lugar de Nathan.

E foi Pedrinho quem teve a primeira chance da etapa complementar, num forte chute de fora.

Igor Gomes, aos 15 minutos, também arriscou de fora da área.

O goleiro Adilson, aos 21, fez boa defesa após chute de Hyoran.

Hulk entrou em campo aos 25 minutos, para a saída de Igor Gomes. Aos 33, foi a vez de Paulinho, que entrou na vaga de Hyoran.

No passe de letra de Hulk, Edenilson rolou e Eduardo Sasha bateu por cima

Adilson espalmou a cobrança de falta de Hulk, já nos acréscimos.

Mais duas grandes chances antes do gol da vitória. A primeira com Sasha, de cabeça.

Na segunda, Hulk se livrou de dois marcadores e chutou. Adilson defendeu.

E, no último lance, o super-herói atleticano tirou o marcador de soltou a bomba de perna direita para garantir a vitória.

Público – 14.985

Renda – R$ 348.709,10

Sequência – O próximo jogo do Atlético será a estreia na Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira (22), contra o Carabobo, às 21h30 (horário de Brasília), em Caracas, na Venezuela.

Fonte: Agência Esporte