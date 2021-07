Hulk comemora em grande estilo os 35 anos

Reprodução/Instagram Jogador Hulk comemora aniversário de 35 anos com a família

Depois de fazer dois gols na vitória do Atlético Mineiro por 3 a 0 em cima do Bahia pelo Brasileiro na manhã deste domingo (25), Hulk correu para casa e foi surpreendido com um festão pelos seus 35 anos .

Tudo preparado pela mulher, Camila Ângelo, que caprichou na decoração com balões pretos, brancos e dourados e claro, com direito a muitos docinhos e um bolo temático de futebol. Os pais, as irmãs e os filhos comemoram com o jogador o aniversário.