Hugo Cibien volta à pista de Interlagos pela última etapa da Stock Series

O piloto capixaba Hugo Cibien vai disputar a última etapa da temporada da Stock Series neste sábado (16) e domingo (17), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Cibien conta com o patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

A Stock Series, categoria de acesso à Stock Car Pro Series, repetirá uma pista pela primeira vez na temporada. Nesta etapa, serão disputadas três corridas. Cibien, que ocupa o sétimo lugar na classificação geral, está animado com a chance de correr novamente em Interlagos.

“Além de Interlagos ser o templo do automobilismo brasileiro, uma pista em que quase todo piloto adora andar, o fato de repetirmos o cenário da etapa de abertura da temporada será um ótimo parâmetro para mensurarmos a evolução do nosso desempenho”, destacou Hugo Cibien.

O capixaba vem buscando evolução nesta temporada de estreia. Ele acredita que a Stock Series tem características muito específicas de pilotagem e estratégia, mas está com boas expectativas.

“São três corridas curtas, em que é preciso ser agressivo desde a largada e, ao mesmo tempo, poupar equipamento em alguns momentos. É uma equação complexa para pilotos e equipes. Desde o acerto do carro até a minha adaptação, tudo vem evoluindo ao longo do ano, e estamos bem otimistas para essa reta final, quem sabe para subir uma posição na tabela de pontos”, disse Hugo Cibien.

No sábado (16), a corrida tem início às 13h40. Já no domingo (17), serão duas corridas, a partir das 10h40. As provas terão transmissão da Band Sports, SporTV e redes sociais da Stock Car.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

