Hugo Cibien vence primeira corrida noturna da história da Copa Truck

O capixaba Hugo Cibien conquistou um feito inédito no último sábado (12), ao vencer a primeira corrida noturna da história da Copa Truck e toda a categoria de caminhões no automobilismo mundial, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O piloto conta com o patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport).

Essa foi também a primeira vitória de Cibien na competição. Ele venceu de ponta a ponta a corrida que abriu a quinta das nove etapas da temporada 2025, largando da pole position e resistindo à forte pressão dos adversários durante toda a prova. O piloto cruzou a linha de chegada com apenas 0,329s de vantagem sobre Rafa Lopes, com Arthur Scherer chegando em terceiro, lado a lado, apenas 0,052s atrás.

“Fiz história duas vezes, sendo o primeiro capixaba e também vencendo uma prova noturna. Não foi fácil, sobretudo com a pressão do Scherer nas voltas finais, mas consegui segurar ‘na unha’ e deu tudo certo. Correr à noite é muito mais agradável, com menos calor, então desejo que essa prova se repita muitas outras vezes”, destacou Hugo Cibien.

O triunfo ganha ainda mais destaque por ter ocorrido em uma corrida com grid invertido e após uma preparação desafiadora. O caminhão do piloto havia sofrido uma quebra na etapa anterior, em Tarumã (SP), e foi remontado sem tempo para testes. Mesmo assim, o capixaba mostrou força nos treinos e soube administrar com maestria a corrida noturna, que teve a presença de safety car e disputa intensa pela liderança até a última volta.

Já no domingo (13), na segunda corrida da etapa, Cibien largou da oitava posição, mas precisou frear bruscamente na largada para evitar um acidente, caindo para o 40º lugar. Mesmo assim, fez uma corrida de recuperação, cruzando a linha de chegada em quinto na categoria Elite. Uma punição de dez segundos o fez cair para o sexto lugar, mas sem tirar o brilho do desempenho no fim de semana.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em ICMS.

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

