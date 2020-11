Hugo Bonemer estreia programa “O Vegetal Influencer” na grade do NATV

Divulgação Hugo Bonemer estreia programa no streaming

Conhecido por seus papéis na TV e no teatro, Hugo Bonemer é um dos nomes que chamam atenção na grade de programação do NATV, primeiro serviço de streaming com conteúdo originalmente produzido por brasileiros nos Estados Unidos. A novidade entra no ar a partir deste domingo (8) por meio do www.natvplay.com. De acordo com informações de Elton Davel, um dos criadores do canal, eles utilizarão o ambiente virtual e as redes sociais para apresentar entretenimento interativo, que vai desde humor até business. “Contaremos com um site oficial e também com a extensão para outras plataformas, como YouTube, Instagram, Facebook e Twitter, para alcançar o máximo de audiência”, destacou. Já sobre a atração de Bonemer, adiantou que ela será semanal e transmitida sempre às segundas-feiras.

Divulgação Hugo Bonemer estreia programa no streaming

A fim de saber mais sobre o novo programa, a Coluna Marcelo Bandeira, do iG Gente, entrou em contato com o ator e apresentador, que, de cara, explicou a origem do nome “O Vegetal Influencer”. “Foi uma brincadeira que apareceu durante um papo com um amigo. Ao constatarmos que digital influencer tornou-se uma profissão, me senti desatualizado, até me dar conta de que me encaixava num desdobramento dela, usando as redes para falar sobre meio ambiente. Acho o projeto do NATV muito importante para os consumidores de conteúdo sobre sustentabilidade e para a comunidade brasileira, que batalha diariamente por um lugar ao sol num país estrangeiro, com mil dificuldades”, finalizou o artista, lembrado até hoje por sua brilhante participação no Show dos Famosos, do “Domingão do Faustão”, da Globo.

Saindo do forno

Divulgação Márcia Felipe lança projeto audiovisual

Para alegria dos fãs, a cantora Márcia Fellipe disponibilizou nesta sexta-feira (6), em todas as plataformas digitais, a primeira parte de seu novo projeto audiovisual: “A Fenomenal (Vol.1)”, que conta com feat com MC Marks, dono dos hits “Deus é Por Nós” e “Céu de Pipa”, direção de Kelson Veras e produção da Imaginar Filmes. Outro destaque que chama atenção é o cenário escolhido para esse novo momento de sua carreira: o suntuoso galpão da Indústria Naval do Ceará, em Fortaleza.

Procurada, a artista revelou que o resultado ficou maravilhoso e que superou todas as expectativas. “Quando entrou a iluminação, ficou de uma grandiosidade que nos encantou. Tenho certeza de que encantará a todos também. Nessa primeira parte do DVD, tem a participação de MC Marks, no single ‘Deus na Frente’, e ainda mais seis faixas inéditas”, pontuou a estrela, antes de ressaltar que o diferencial também será notado por meio dos estilos, que passam por romântico, brega-funk, piseiro e forró, é claro!

Colhendo os louros

Divulgação Vandré está no ar na reprise da novela “Jesus”

Vandré Silveira, que está no ar na reprise de “Jesus”, da RecordTV, na pele do personagem Lázaro, tem comemorado o sucesso dentro e fora do país. Só para se ter uma ideia da repercussão: além do Brasil, a trama já foi exibida nos Estados Unidos, na Colômbia, no México, na Angola, no Uruguai, em Portugal, na Inglaterra, no Chile e, mais recentemente, na Argentina, onde foi líder de audiência na Telefe e para onde o ator pretende viajar em breve. No total, foram 18 países, como nos contou. “Estou muito feliz e impressionado com o carinho dos fãs do mundo todo. Recebo centenas de mensagens diárias e sempre respondo a todos. Acho fundamental essa troca e reciprocidade de afeto. As pessoas estavam precisando de uma mensagem de fé e amor nesse momento de pandemia. E é isso o que a novela tem promovido”, pontuou. Mas não é só. Questionado sobre a reexibição, disse que está acompanhando, sim, todos os capítulos e que ela trouxe ainda mais fé à sua vida.

Emendando trabalhos!

Divulgação Claudia Carla assume projeto em afiliada da Globo

Ex-apresentadora do “Online na TV”, da Rede Brasil de Televisão, e do “E-Games”, da RedeTV!, a também atriz Claudia Carla bateu o martelo e estará à frente de um novo projeto aos sábados, na TV Fronteira Paulista, que é afiliada à TV Globo e fica em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Trata-se de um programa de tecnologia e games — ainda sem nome — que começou a ser gravado nesta semana. Segundo Carla, a atração contará com muita interatividade e terá até um campeonato de PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds), organizado pela Level UP, com inscrições abertas para os telespectadores. Mas as novidades não param por aí! Ela também está no elenco do filme “Os Sonhos de um Sonhador”, com direção de Caco Milano, que faz parte do catálogo da Amazon Prime Vídeo.

Fazendo arte!

Divulgação Julia Svacinna lana clipe

Rosto conhecido de grandes produções globais, como “Guerra dos Sexos”, “Além do Tempo” e “Império”, Júlia Svacinna, de 16 anos, acaba de lançar o clipe de “Mundo Paralelo”, que revela um pouco de sua personalidade questionadora. A letra, composta em março de 2019, fala de uma jovem que luta para se libertar dos padrões impostos por uma sociedade pautada pelo mundo digital e assume sua própria identidade. Esse “Mundo Paralelo”, na verdade, é o seu mundo interior.

“Eu fecho os olhos no meu mundo paralelo. E imagino a vida como quero. Já não tenho limites para criar, aqui é o meu lugar”, diz um dos trechos da música. Para a atriz, cantar é uma forma de contribuir para o mundo, ou melhor, é mais do que isso. “É uma forma de me expressar e também uma chance de ajudar as pessoas que se identificam com a canção a entender o que estão sentido”, conclui a jovem, que debutou como cantora neste ano ao lançar “Minha Carta”.

Corra, Gutto, corra!

Divulgação Gutto Soares tem live interrompida por mosquitos

No dia em que completou mais um ano de vida, o sertanejo Gutto Soares, dono dos hits “Gabriela” e “Coração no 150” (feat com MC Mirella e Dynho Alves), foi o convidado da live comandada pela jornalista Márcia Piovesan, editora-chefe da revista “Tititi”. Quem acompanhou a transmissão garante que tudo estava fluindo bem, até a chegada de uma série de mosquitos. Explica-se: como a temperatura subiu um pouco, eles apareceram em peso. Aí, não teve jeito: o cantor e compositor, que estava na fazenda da família, em Pirapora, Minas Gerais, precisou interromper o bate-papo para fechar a janela. Marcinha, como é carinhosamente chamada, percebeu o ocorrido e, com muito jogo de cintura, driblou e até se divertiu com a situação. Após espantá-los, Gutto deu sequência à conversa com Piovesan, mas a repercussão da cena nas redes sociais foi imediata.

Ombro amigo

Divulgação Renata Cruz comemora o trabalho como “personal friend”

Coach em desenvolvimento pessoal, Renata Cruz não esconde a felicidade com a receptividade dos brasileiros em relação ao serviço de “personal friend”, que, em tradução livre, quer dizer “amigo de aluguel”. A partir daí, decidiu criar uma plataforma para quebrar diversos paradigmas e passar credibilidade, confiança, sigilo e empatia. “Diferentemente do que muitos pensam, contratar um ‘personal friend’ não é sinônimo de falta de amigos. Pelo contrário! Talvez a pessoa apenas queira desabafar com alguém alheio aos seus problemas ou que não conheça a sua rotina de vida”, ponderou. Com pouco tempo no ar e por conta da pandemia, e apenas atuando de forma on-line, o site já possui inúmeros clientes, mas atenderá no modo presencial assim que essa fase passar.