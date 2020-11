Huck se apresenta como candidato em encontro com empresários em SP, diz TV

Divulgação/Assembleia Legislativa de São Paulo Arthur do Val é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Patriota

O candidato Arthur do Val (Patriota), afirmou hoje que, caso seja eleito, acabará com as medidas de isolamento social adotadas para mitigar o contágio pelo novo coronavírus.

“Não sou terraplanista, não acho que histórico de atleta salva pessoas da ‘gripezinha’. Mas, fizemos um lockdown absolutamenteo intenso e sem sentido. Se eu for eleito, a partir do dia 1º de janeiro de 2021 estará tudo aberto em São Paulo”, disse, em sabatina na CNN Brasil.

O candidato também foi perguntado sobre a polêmica da vacinação, que divide opiniões sobre se deve ser ou não obrigatória. Ele diz que é defensor da obrigatoriedade, mas fez ressalvas à Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

“Sou a favor de vacinação obrigatoria, mas essa em específico [Coronavac], tem particularidades, ainda não temos comprovação cientifica […] Com certificação da Anvisa, sou a favor”, respondeu.