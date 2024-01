Hub ES+ recebe workshop para mapear e impulsionar a economia criativa em Vitória

Com o objetivo de orientar ações e projetos que promovam a economia criativa, incentivando e valorizando cada vez mais a criatividade, a inovação e a cultura local, o programa Ecossistemas Territoriais Criativos realiza, na próxima segunda-feira (22), o 1º Workshop para Mapeamento do Território Criativo do Centro de Vitória, às 15h. Na sequência, às 18h, acontece a cerimônia de lançamento do programa, momento de celebração com a presença de representantes das instituições participantes da parceria, abordando suas etapas e as expectativas.

Ecossistemas Territoriais Criativos é uma metodologia inédita realizada pela Secretaria da Cultura (Secult) em convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desenvolvida e aplicada pela Vila Consultoria. O programa surge a partir da visão do ES+Criativo, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo no estado. A proposta tem como foco a inovação, competitividade e melhoria da qualidade de vida da população, considerando as particularidades de cada região.

O workshop é voltado para empreendedores, representantes de segmentos, gestores de instituições públicas ou privadas, ativistas e agentes envolvidos ou beneficiados pela economia criativa. Ao participar do programa, os interessados farão parte da construção e desenvolvimento do setor criativo, estruturando a governança de seus territórios. Para participar, as inscrições são gratuitas por meio do link bit.ly/centroterritoriocriativo.

Empresa de consultoria credenciada no Sebrae, que desenvolve e aplica metodologias há 18 anos na área de políticas públicas, no Espírito Santo e em outros estados, a Vila Consultoria desenvolveu a metodologia, a ser implementada em parceria com o Sebrae, que também fornece apoio técnico para realizar análises territoriais, mobilizar atores de desenvolvimento e transformar ambientes de negócios em ecossistemas mais criativos.

O programa terá sua versão piloto aplicada no Centro de Vitória, escolhido devido à sua ocupação histórica pelos diversos setores criativos, instituições governamentais e organizações independentes. A metodologia será dividida em oito etapas sucessivas e articuladas, incluindo o mapeamento do território, diagnóstico do ecossistema criativo local e o estabelecimento de uma governança para definir estratégias de uma agenda de futuro.

A avaliação do programa se realizará em quatro dimensões: gestão pública, economia criativa, redes de apoio e governança. Utilizando entrevistas, análise de dados secundários e um sistema digital, será possível traçar um panorama próximo da realidade, produzindo um indicador de maturidade do ecossistema.

O Hub ES+, que faz parte do programa ES+Criativo, é realizado pelo Governo do Espírito Santo sob coordenação da Secult em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

Serviço:

22/01 (segunda-feira)

15h. 1º Workshop para mapeamento do território criativo do Centro de Vitória

18h. Cerimônia de lançamento do programa

Local: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória

Inscrições gratuitas: bit.ly/centroterritoriocriativo

Informações e atendimento ao público:

instagram.com/hubesmais/ e esmaiscriativo.es.gov.br/hubesmais/

