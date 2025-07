HUB ES+ recebe laboratório de escritas para biografia, autobiografia e arqueologias

Terá início, no próximo dia 19 de julho, o “Laboratório de escritas para biografia, autobiografia e arqueologias desobedientes”, que vai acontecer no Hub ES+, localizado no Centro de Vitória. A atividade ocorrerá aos sábados, nos dias nos dias 19 e 26 de julho, e 02, 16 e 23 de agosto, das 10h às 13h. As inscrições para participar da oficina podem ser feitas por meio do formulário: https://l1nk.dev/FbWBJ.

O “Laboratório de escritas é uma ação que integra o projeto de publicação do livro intitulado “Diários Subjetivos – Notas de viagens do artista Milson Henriques”, do escritor capixaba Fabricio Fernandez. A obra será publicada por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult) – Edital Nº 11/2024 – Seleção de Projetos de Literatura, Livro e Leitura no Espírito Santo/Linha da Fomento: Obras de história, memória e identidade e crítica capixaba.

O laboratório de escritas, que será conduzido pelo escritor Fabricio Fernandez, ocorrerá de forma presencial e on-line, simultaneamente. Não há um número de vagas estabelecidos. O objetivo da atividade é buscar acionar potências de escrita, de leitura e aprendizagem singulares e desobedientes em cada participante para a produção de biografias, autobiografias (escritas de si) e arqueologias (escritas a partir de arquivos/vestígios).

“Vamos pensar as escritas a partir doa vestígios, do arquivo e outras materialidades. Uma escrita como uma maneira de estar no mundo, de fabricar novas realidades e imaginários, sobre si mesmo, sobre uma outra pessoa, um artista, um familiar, uma ancestral, ou um coletivo de pessoas. Portanto, o público da oficina é todo sujeito que deseja se experimentar enquanto um corpo-escrita que inventa formas múltiplas de escrever e de viver, uma escrita de si e com ou sobre o outro”, destacou Fabricio Fernandez.

A aula inaugural do laboratório acontece no próximo dia 19 de julho e, na ocasião. O laboratório utilizará como ponto de partida fragmentos de duas obras: trechos do longa-metragem “Já visto, jamais visto”, do cineasta italiano Andrea Tonacci (81 anos), um cineasta que, segundo Fabricio Fernandez, fez da sua vida e suas experiências uma ferramenta para a memória, por meio do cinema; a outra será trechos do livro “Vidas rebeldes, belos experimentos – Histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais”, da escritora Saidiya Hartman, cujo trabalho está focado nos estudos afro-americano.

Programação

19 de julho – Oralizar o passado, tempo e poesia extemporâneas (biografias e autobiografias como escritas de si e sobre o outro);

26 de julho – Arqueologias desobedientes, frequentação em vestígios e o fragmento precário – como desejar o impossível?;

02 de agosto – Acionar reservas de memória – diários, cadernos, mídias obsoletas, objetos perdidos e textos inconclusos;

16 de agosto – Outridades e escutas amorosas – dissidências, vidas rebeldes e belos experimentos;

23 de agosto – Breve produção de matérias-primas.



Serviço:

“Laboratório de escritas para biografia, autobiografia e arqueologias desobedientes”

Datas: 19 e 26 de julho / 02, 16 e 23 de agosto

Local: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória – ES

Gratuito | Com emissão de certificado

Inscrições: https://l1nk.dev/FbWBJ.

Sobre o Laboratório (contato do realizador):Telefone: 27 – 99702-1260

