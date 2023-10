Hub ES+ conecta mentes criativas e abrange a diversidade na programação deste final de outubro

Espaço de acolhimento e difusão de ideias criativas e inovadoras, o Hub ES+ dá continuidade à sua programação neste final de outubro com o encontro “Espaços Culturais e Coletivos do Centro”, que acontece nesta segunda-feira (30), às 18h. A roda de conversa gira em torno da diversidade que faz pulsar a vida cultural do Centro Histórico de Vitória. Artistas, produtores e representantes das mais variadas iniciativas compartilham com o público suas experiências, suas ideias, seus modos de produzir e, ao mesmo tempo, de enfrentar os múltiplos desafios inerentes a essa cadeia produtiva.

Mediada por Josy Santos, a roda conta com Filipe Borba, da Casa da Gruta; Ruth Rangel, do Espaço Thelema; Renato Pontello, da Cidade Quintal; Stael Magesck, do Stael Magesck Centro Artístico; e Wyller Villaças, da Casa das Artes. O encontro, que acontece no auditório do hub, é gratuito e com entrada sujeita à lotação. Para garantir o acesso, é necessário inscrever-se NESTE LINK.

Já na terça feira (31), o espaço abre suas portas para duas palvras imperdíveis. A primeira tem início às 14h, no miniauditório, com o tema “FuturoGov: Inteligência Artificial, Inovação e Descoberta Científica”, voltado às tendências que envolvem inovação, explorando o mundo da pesquisa científica e suas aplicações práticas, tendo como foco a inovação no governo. A entrada é grauita, sujeita à lotação do espaço. Para garantir o acesso, é necessário inscrever-se NESTE LINK.

Realizada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), será ministrada por Vilker Zucolotto Pessin. Coordenador do Núcleo de Gestão de Concessões e Parcerias no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), ele é mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutorando em Ciências da Computação pela mesma instituição, com certificação internacional CP3P-F em estruturação de Parceria Público-Privada (PPP), pela APMG International, e certificação 5CM em projetos de infraestrutura, pela Infrastructure and Projects Authority (IPA Reino Unido).

No mesmo dia, às 18h, no auditório, acontece a palestra “Cultura, Inovação e Mercado: A Cultura Enquanto Negócio”, com Camila Dalla, que aborda conteúdos sobre gestão de carreira pessoal e possibilidades de empreendimento e inovação no setor artístico como um negócio criativo. A entrada é gratuita e sujeita à lotação. Para garantir o acesso, é necessário inscrever-se NESTE LINK.

Mestre em Administração pela Ufes, pós-graduada em Docência Superior pela Universidade Gama Filho (UGF) e com MBA em Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a palestrante é CEO da Suá Gestão e Inovação para Resultados, mentora da Rede+ e especialista do Instituto Inova+. Além disso, foi secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (2015-2020).

O Hub ES+ faz parte do programa ES+Criativo, realizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo sob coordenação da Secretaria da Cultura (Secult) em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

