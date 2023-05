Hub de autoconhecimento traz sugestões de como exercitar a paciência

FreePik Resiliência Humana traz sugestões de como exercitar a paciência

Diversos ditados populares versam sobre a virtude da paciência. Sentenças como “a pressa é inimiga da perfeição”, “devagar se vai ao longe”, “de grão em grão a galinha enche o papo”, “quem espera sempre alcança”, todas elas dizem respeito à essa qualidade humana, que por ser cada dia mais rara em nossa civilização guiada pela pressa, torna-se cada vez mais necessária a fim de levar uma vida equilibrada e feliz.

Ciente disto, o terapeuta transpessoal, palestrante e escritor, Robson Hamuche, traz algumas dicas de como exercitar a paciência no dia a dia. As sugestões apresentadas por Hamuche fazem parte dos ensinamentos disponibilizados nos canais do Resiliência Humana, hub de conteúdo voltado ao autoconhecimento, fundado pelo terapeuta há quase uma década e que se tornou referência entre os portais deste segmento no país, tanto que já conta com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Os 12 profissionais gabaritados (coachs, psicólogos e terapeutas), responsáveis pelos conteúdos disponibilizados nos canais do Resiliência Humana, procuram, por meio de lives, cursos online, livros e ebooks e através de atendimentos presenciais, fazer com que seus pacientes e seguidores descubram como é importante para suas vidas exercitar a virtude da paciência.

Entre os ensinamentos promovidos pelo Resiliência Humana e destacados por Hamuche a respeito do tema está o de que as pessoas devem ter consciência de que as coisas boas da vida levam tempo para estarem prontas, sendo desnecessário, portanto, gastar energia para apressar o processo. “Exercite a serenidade e aceitação”, afirma. Nesse sentido, segundo o terapeuta transpessoal, mesmo que o dia tenha começado com grandes desafios, não se deixar levar pela preocupação é fundamental.

A meditação é uma das ferramentas recomendadas no canal Resiliência Humana para que as pessoas consigam manter a impaciência bem longe delas. “Pare cinco minutos. Sente-se em um local tranquilo. Feche os olhos e respire lentamente”, propõe o terapeuta transpessoal. Segundo Hamuche, meditar é importante para acalmar a energia e conectar-se com sua essência.

Outra dica sugerida para afastar sentimentos que levam à intranquilidade é praticar regularmente atividade física. “Se algo estiver deixando você muito contrariado e nervoso, não tome nenhuma atitude antes de praticar uma atividade física. Deixe os efeitos do exercício agirem em você primeiro”, recomenda.

Ressaltando o elo entre preocupação e impaciência, Hamuche aconselha que as pessoas parem de sofrer por aquilo que ainda não viveram e concentrem-se apenas no momento presente. “Acalme a sua ansiedade se conectando com o aqui e o agora”, diz. Conforme o terapeuta transpessoal, não adianta se preocupar com situações que estão além do alcance no momento. “O mundo não acaba hoje e você também não”, diz.

Mais uma ação que costuma ser orientada pelos profissionais gabaritados do Resiliência Humana para que as pessoas cultivem a paciência é evitar críticas e julgamentos precipitados. Assim, o canal sugere exercitar a empatia. “Se uma pessoa fizer algo que num primeiro momento você desaprova, evite criticar. Em vez disso coloque-se no lugar dela e tente entender as razões que a levaram a agir daquela forma”, aconselham as postagens.

Do mesmo modo, Hamuche propõe que as pessoas evitem reações intempestivas quando provocadas. “Se alguém tratar você mal, não reaja, porque fazer isso é como jogar gasolina na fogueira. Neutralize o efeito da maldade com amor “, indica. Para acalmar-se perante situações estressantes, o terapeuta transpessoal recomenda novamente a respiração profunda, inspirando e expirando o ar lentamente. Além disso, sugere que se faça uma lista mental com motivos para não descarregar a raiva na pessoa que o irritou.

Cada um tem um temperamento próprio e reage a determinadas situações de uma maneira particular. Mas o certo é que a paciência é uma ferramenta construtiva e que se bem utilizada leva a uma vida mais plena. Contudo, tal como um músculo ou como uma habilidade pode atrofiar-se ou ser esquecida, necessitando ser exercitada regularmente. Seja nos conteúdos apresentados nos canais do Resiliência Humana, seja em atendimentos presenciais, Hamuche e os profissionais do hub de autoconhecimento atuam nesse sentido.

