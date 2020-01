Huawei não depende mais do Google, diz gerente da empresa

arrow-options Unsplash/freestocks.org Netflix se aproxima da TV paga em número de assinantes





O serviço de TV paga no Brasil terminou 2019 em queda, com pouco mais de 17 milhões de assinaturas. Já a Netflix vive um cenário oposto: a gigante do streaming beira os 15 milhões de assinantes e deve romper essa marca até o final de março desse ano.

A informação é do portal NaTelinha. Segundo um funcionário da Netflix Brasil , estudos da plataforma preveem que ela não apenas passará a barreira das 15 milhões de assinaturas no país nos próximos meses, mas a curva ascendente indica que até 2021 o número de assinantes será maior que a soma de todas as operadoras de TV fechada no país.

Leia também: Roku TV chega ao Brasil: conheça o sistema que quer entrar na sua televisão

É importante lembrar que, nesses dados, a Netflix está levando em conta o número de cadastros e não de usuários, já que cada conta permite até quatro telas simultâneas. Portanto, o número de pessoas que de fato estão acessando o serviço é consideravelmente maior.

O crescimento da Netflix no Brasil acompanha o investimento da empresa em produções no país. No ano passado, a plataforma produziu o maior número de conteúdo original, além de ter feito grandes contratações e até organizado o Tudum , evento exclusivo para o Brasil.

Séries como ” 3% ” e ” Sintonia ” fizeram sucesso entre o público brasileiro. Ainda em 2019, a plataforma fechou contrato com Bruno Gagliasso , o ex-ator da Globo , que vai trabalhar em duas séries, uma internacional e uma produção feita exclusivamente para o público brasileiro.