Hotwifing | A polêmica prática sexual que está salvando casamentos

Casais relatam como o “hotwifing” tem fortalecido seus relacionamentos

Uma nova prática sexual tem ganhado popularidade entre casais: o hotwifing. Nessa tendência, maridos observam suas esposas se relacionando com outros homens, e a prática tem se tornado mais comum, especialmente em plataformas de entretenimento adulto.

Em entrevista ao Daily Mail, Logan, um dos maridos que adota o hotwifing, descreve a experiência como algo semelhante a emprestar seu carro a um amigo para um test-drive. “É como deixar um amigo dirigir seu carro. Ele vê como é, mas precisa devolver. Isso cria um certo orgulho, uma sensação de ‘isso é como minha vida funciona’”, explicou.

Plataformas como o Wifery têm facilitado a prática, conectando casais a estrelas do cinema adulto, permitindo que as esposas se envolvam com profissionais da indústria, o que é descrito como uma “nova versão do cuckolding“.

Para Sienna, esposa de Logan, a experiência tem sido empolgante. “Vai ser muito divertido para ele me ver com dois caras bonitos, apenas vivendo minha melhor vida”, afirmou. O casal já pratica o hotwifing há dois anos, mas muitos casais ainda estão começando a explorar essa nova prática.

Alex, outro participante, confessou que nunca se interessou por práticas kinky até conhecer sua esposa, Rebecca. Hoje, ele acompanha sua esposa em sua fantasia de se envolver com dois homens simultaneamente. Para Rebecca, essa experiência trouxe uma sensação de “conforto e segurança”, destacando que “sexo e amor são coisas completamente diferentes”.

“Na verdade, isso fortaleceu muito nosso relacionamento. E é estranho dizer isso, mas eu realmente o amo muito mais por causa disso”, afirmou.

No entanto, Richard, outro marido que participa da tendência, está ansioso para ver sua esposa, Danielle, ser “destruída de uma maneira que nunca a vi ser antes”. Para a ocasião, Danielle planeja usar seu vestido de noiva. Para Richard, cada experiência de hotwifing é uma “base para o amor e a confiança, e isso vai ficando mais forte a cada vez”.

Shannon Lofland, ex-assistente do xerife do Colorado, também entrou para o mundo do hotwifing após sua carreira de atriz pornô ser revelada. Shannon e seu marido planejam gravar uma experiência em que ela se relaciona com outro ator pornô.

O hotwifing reflete uma mudança nos relacionamentos contemporâneos, onde as fronteiras do amor e do sexo são reinterpretadas, com alguns casais buscando novas formas de fortalecer sua união por meio de experiências compartilhadas com outros parceiros.