Hotel é condenado por constranger hóspedes que entraram vestidos em piscina

Arquivo pessoal Cliente encontrou larvas no pão quando estava terminando de comer





Nesta quinta-feira (5), um vídeo viralizou em um grupo fechado de uma rede social em Águas Claras, no Distrito Federal, uma mulher relatou ter encontrado larvas em um pão . Ela havia comprado o produto em uma padaria na Quadra 301 da Avenida Parque Águas Claras .





A mulher disse ter feito uma reclamação com a gerente do estabelecimento, que retirou os produtos da vitrine logo em seguida.

Samira Bomtempo, sócia-proprietária da padaria Cinco Estrelas, afirmou ao Correio Braziliense que isso nunca tinha acontecido, desde 1994, quando foi inaugurada.

“Confesso que estou decepcionada com a pobreza de espírito do ser humano. Contamos com um time de cinco nutricionistas que ficam o tempo todo dentro da empresa, além das requisições semanais da Vigilância Sanitária. É uma casa especialista em croissants . E eles chegam congelados na loja. Esse tipo de coisa não acontece com a gente”, disse.

Samira também disse que a gerente da loja onde ocorreu o problema tratou a cliente bem ao ouvir reclamação. “Trabalhamos com lotes de produção e não tivemos problemas com outros produtos. Não entendo porque especificamente o dela foi escolhido. E ela só encontrou as larvas ao terminar de comer”, acrescentou Samira.

Em nota, a padaria informou que o pão foi comprado na loja mas consumido fora dela. “Infelizmente, não temos controle sobre a procedência de armazenamento ou manipulação dos alimentos após a compra e retirada, mas podemos garantir que nada de anormal foi encontrado nos produtos do mesmo lote.”

O comunicado ainda acrescenta “segue procedimentos de acordo com os órgãos sanitários” e que “possui equipe de nutricionistas que acompanha todo o processo, desde a produção até a comercialização e entrega ao consumidor final, reiterando, assim, o respeito e o apreço por seus clientes “.