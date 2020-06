Hot Dudes: perfis com homens bonitos bombam no Instagram

A britânica Emma Fearon, de 34 anos, é mãe de três crianças. Todas elas nasceram com mais de 4 kg, mas a história do caçula, o recém-nascido Atticus James, chama a atenção. O bebê nasceu com mais de 5 kg em um parto em casa feito sem anestesia, medicamentos ou pontos.

Reprodução/TheSun Emma Fearon com o filho Atticus James nos braços logo após o parto em casa

Segundo informações do jornal britânico “The Sun”, Emma teve um trabalho de parto rápido, de cerca de duas horas e meia, e estava programando ter o filho no parto em casa. Mesmo assim, quase não deu tempo das parteiras chegarem para ajudar.

“Ele nasceu na banheira e as parteiras chegaram faltando meia-hora para tudo acabar”, diz a mãe.

Emma já esperava que Atticus fosse um bebê grande, ainda mais depois da experiência com os outros filhos. E nem isso a abalou na escolha pelo parto em casa. Ela conta que, se escolhesse dar à luz em um hospital, teria de ir sozinha para que marido ficasse com as outras crianças. “Pesquisei sobre isso e acabei contratando duas parteiras, assim poderia ter o parto da forma que queria e com toda a segurança”.

“Elas me deram apoio e também não se preocuparam com o tamanho do bebê. As duas falavam que o corpo não carrega um bebê que ele não possa fazer nascer e, com isso, me encorajaram”, detalha Emma.

Os dois primeiros filhos de Emma nasceram no hospital. No primeiro, a mulher diz que teve um trabalho de parto longo e foi preciso usar fórceps e fazer episiotomia . Já no segundo, o parto foi normal, sem cortes. Ela fala que isso também deu forças para optar pelo parto caseiro dessa vez.

Reprodução/TheSun Atticus nasceu com 5,180 kg e é um dos maiores bebês britânicos, segundo jornal The Sun





Mesmo com todos os cuidados, dar à luz uma criança de mais de 5 kg foi uma surpresa. “Nenhum de nós esperávamos que ele fosse tão grande”.

Emma fala ainda que usou técnicas de respiração para lidar com a dor do trabalho de parto e que, mais uma vez, não precisou de pontos ou qualquer cirurgia após o nascimento de Atticus.

“Isso mostra o que o corpo da mulher é capaz, principalmente para aquelas que têm previsão de terem bebês grandes”, comenta a mãe.