Hospital São Lucas moderniza atendimento com totens de autoatendimento

Com o objetivo de otimizar o acolhimento e a triagem dos pacientes e visitantes, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas (HEUE), em Vitória, implementou totens de autoatendimento que informatizam a chamada para o atendimento. A novidade busca reduzir filas, diminuir o tempo de espera e proporcionar maior organização no fluxo de entrada dos usuários.

Segundo a gerente de Acolhimento ao Cliente do hospital, Mariana Barbosa de Castro, a instalação dos totens tem impactado positivamente o atendimento desde a recepção. “A distribuição de senhas por tipo de atendimento evita aglomeração no balcão e permite um atendimento mais ágil, com maior previsibilidade para a equipe”, explica Mariana.

Os equipamentos também contam com orientação visual e o suporte de profissionais capacitados para auxiliar os pacientes e visitantes, especialmente aqueles que têm dificuldades em lidar com tecnologia.

Desde a implementação, os resultados já são perceptíveis. “Houve redução no tempo de espera para a triagem e um aumento na fluidez do acolhimento. A organização do fluxo também melhorou, trazendo mais conforto para os pacientes e maior eficiência para a equipe”, destaca a gerente.

Para a diretora de Cuidados Integrais, Silvana Damasceno, os totens de autoatendimento representam um avanço significativo tanto na tecnologia quanto na experiência do paciente. “Eles oferecem mais autonomia aos usuários, reduzem o tempo de espera e otimizam o fluxo nas recepções, permitindo que nossa equipe foque em atendimentos mais complexos. Além disso, reforçam nosso compromisso com a inovação, com a qualidade no acolhimento e com a melhoria contínua dos serviços prestados à população”, ressalta.

Com essa modernização, o Hospital São Lucas reforça seu compromisso em aprimorar a experiência dos pacientes e oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado.

O investimento financeiro para essa melhoria, realizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, foi de R$ 34.650,00.

