Hospital Roberto Silvares realiza primeira cirurgia de laringectomia

Os pacientes do Norte Capixaba serão beneficiados com cirurgias antes realizadas apenas em Colatina e Grande Vitória

Uma equipe médica especialista em cirurgia de cabeça e pescoço realizou a primeira cirurgia de laringectomia no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado.

A cirurgia foi realizada pelo médico, Dr. Hélio Emerich Neto, cirurgião geral e especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, com o auxílio do Dr. Leandro Moreira Antunes, cirurgião oncológico. As cirurgias são indicadas em casos de lesões de câncer de laringe, da região da prega vocal, que é denominada caixa da voz.

A cirurgia realizada, no dia 19 de agosto foi de laringectmia total, mais esvaziamento cervical supraomohióideo. Para acessar o serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), os pacientes precisam proceder conforme protocolo designado, onde o cidadão procura a unidade de saúde, após é encaminhado ao Centro Regional de Especialidades (CRE), em São Mateus, para que seja preparado até o possível encaminhamento à cirurgia.

SOBRE A CIRURGIA

Um dos médicos responsáveis pela cirurgia, Dr. Hélio esclareceu que os procedimentos são realizados de acordo com o tamanho da lesão, visto que em casos mais críticos, que dependem de uma equipe maior de profissionais, as cirurgias são encaminhadas a hospitais com estrutura necessária, porém a maioria das situações serão resolvidas com cirurgias no Hospital Roberto Silvares.

Segundo Dr. Hélio, as lesões de médio porte, que envolvem tireoidectomia, lesões no pescoço, na boca, na língua, consideradas menores serão realizadas uma vez ao mês, desde que o paciente submetido à cirurgia anteriormente esteja recuperado sem complicações, para que a equipe possa assistir ao próximo de forma individual, com a atenção e cuidados necessários.

Hélio explicou ainda que as cirurgias de cabeça e pescoço não eram realizadas região, devido à falta de profissionais, visto que em todo o estado do Espírito Santo há cerca de 30 especialistas da área. Destacou também que a estrutura do Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, antes não atendia aos critérios necessários, porém tem sido melhorada, para que as cirurgias eletivas sejam disponibilizadas na unidade hospitalar, responsável pela demanda de pacientes de 17 municípios da região norte.

“As cirurgias não eram realizadas em São Mateus por falta de profissionais especialistas na área, pois são procedimentos complexos que tratam do pescoço, além de se tratar de um tipo de lesões, em regiões que estão ligadas às áreas respiratória, digestiva, além de todos os nervos do corpo, musculatura e vasos”, pontuou o médico que ressaltou ainda o fato de as cirurgias serem demoradas.