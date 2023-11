Hospital Roberto Silvares conclui reforma no centro cirúrgico e amplia oferta de cirurgias eletivas no norte do Estado

O Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), localizado no município de São Mateus, vai ampliar a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos a partir da primeira quinzena de novembro. Com a reforma de quatro salas de cirurgia, concluída na última sexta-feira (27), o hospital terá capacidade de realizar mais de 400 cirurgias eletivas por mês, além daquelas oriundas da urgência e emergência.

A reforma faz parte do Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas da Secretaria da Saúde (Sesa) e contempla serviços de engenharia e de assistência à saúde, visando à melhoria na qualidade dos serviços, segurança do paciente e na ampliação na oferta de cirurgias na região norte do Estado.

A obra teve início no dia 02 de agosto deste ano e, para que acontecesse, a capacidade de realização de cirurgias do HRAS foi reduzida. Entretanto, com o término da reforma, a direção do hospital informou que os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade para ortopedia, neurocirurgia e cirurgias em geral passarão a ocorrer gradativamente, a partir da primeira quinzena do mês de novembro.

A previsão é de que, com a retomada total dos serviços, mais de 400 cirurgias sejam realizadas mensalmente, com destaque para o retorno das cirurgias eletivas nas especialidades de otorrinolaringologia, cirurgias de cabeça e pescoço, além de vascular, neurocirurgia, cirurgia geral e coloprocto. Entre as novas cirurgias que serão ofertadas pelo Hospital Roberto Silvares estão a de prótese de quadril e ombro, Ilizarov e neurocirurgia com monitorização eletrofisiológica.

Além dos centros cirúrgicos, ainda foram reformadas áreas comuns da unidade, o repouso médico e o arsenal, e o local de armazenamento de materiais cirúrgicos. A reforma continua em outras áreas do hospital sem prejuízo para o atendimento de pacientes.

Novo centro cirúrgico

Ainda no processo de melhoria do atendimento da unidade, está em fase de licitação a construção de um novo centro cirúrgico com cinco salas no Roberto Silvares. A estrutura será anexa ao hospital e o investimento previsto para a obra é de R$ 15,9 milhões.

Plano Estadual de Redução de Filas

A reforma e ampliação dos centros cirúrgicos do HRAS fazem parte do Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas. Em julho deste ano, a Sesa anunciou investimento de, aproximadamente, R$ 100 milhões, em 31 hospitais do Espírito Santo, sendo 11 hospitais da Rede Estadual de Saúde, para atingir a meta de realizar 130 mil cirurgias eletivas. Nos sete primeiros meses do ano, foram realizados no Estado 67.396 procedimentos cirúrgicos.



