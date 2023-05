Hospital psiquiátrico recebe visita da Comissão de Saúde

O Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, recebeu a visita técnica da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Ales) na manhã desta segunda-feira (29). É o maior hospital psiquiátrico do estado com 50 leitos destinados à especialidade. O espaço também possui 98 leitos de clínica médica, que servem de retaguarda para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e são destinados a pacientes de média e baixa complexidade e de cuidados paliativos, transferidos de outras unidades da rede estadual.

Mais fotos da visita

A visita técnica do colegiado foi conduzida pelo diretor-geral do Heac, Felipe Goggi Rodrigues. O gestor destacou o trabalho humanizado feito por equipe psicossocial junto aos pacientes. “Na nossa prática conseguimos observar que, quando o indivíduo é tratado para além da patologia, englobando a subjetividade e individualidade de cada um, o resultado clínico costuma ser mais eficiente”, afirmou Rodrigues.

Localizado no espaço do antigo Adauto Botelho, o Heac deixou de ser um hospital psiquiátrico colônia para se tornar referência em atenção clínica e psiquiátrica. A unidade funciona seguindo os atuais parâmetros de tratamento em saúde mental, que substitui o isolamento pelo tratamento humanizado e convívio dos pacientes com a comunidade. No último mês, foram 44 internações de pacientes na ala da psiquiatria. A média de permanência de internação é de 28 dias.

Já as internações da especialidade de clínica médica têm média de 143 pacientes por mês. A taxa de ocupação total do espaço atualmente é de 98%.

Estrutura física

A estrutura física do prédio, construído em 1954, é um dos problemas identificados. Desde 2019, o espaço tem passado por ampliação e reformas predial e da parte elétrica. Foram mais de 60 novos leitos disponibilizados para capacitar o Heac como uma das unidades estratégicas da rede de saúde pública estadual. A expectativa é a ampliação de mais 20 leitos para a ala clínica.

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Bruno Resende (União), explicou que a visita técnica é realizada para fiscalizar, identificar os gargalos e alinhar com o governo do Estado o que pode ser feito para aprimorar os serviços ofertados à população. “Podemos ver a qualidade do que é feito dentro do Heac. Obviamente, tem pontos que precisam avançar. Vamos encaminhar o que foi levantado à Secretaria de Saúde para termos um prédio mais bem cuidado e um atendimento mais humanizado”, concluiu o deputado.

Essa foi a terceira visita técnica do colegiado neste ano. Além do Heac, o grupo já visitou o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

Fonte: POLÍTICA ES