Hospital montando para atender yanomamis entra em funcionamento

Júnior Hekurari/Arquivo Pessoal – 21.01.2023 Crianças yanomami sofrem com desnutrição

O hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira (FAB) em Boa Vista (RR) começou a funcionar na última sexta-feira, quando os profissionais de saúde iniciaram o atendimento aos indígenas da Reserva Yanomami, que viram o número de casos de malária e de desnutrição de adultos e crianças explodir nos últimos anos.

Ao todo, 30 militares médicos da própria Aeronáutica, e de diferentes especialidades, como clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, pediatria, radiologia, ginecologia, patologia, além de farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram destacados para atender os pacientes.

O hospital conta com laboratórios e ambulatórios para atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias.

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, 576 Yanomami estão internados. Há cinco dias, o número chegava a 777. De acordo com o Ministério da Saúde, só na quarta-feira, as equipes da Força Nacional do SUS atenderam a 148 pacientes, sendo 77 homens e 71 mulheres, todos adultos.

As principais queixas são quadros de diarreia, pneumonia, suspeitas de tuberculose – quadros sérios, agravados pelo alto grau de desnutrição.

Um segundo hospital de campanha está sendo montado no Surucucu, um dos polos base da Terra Indígena Yanomami, e apenas os pacientes em estado grave estão sendo levados a Boa Vista.

