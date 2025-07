Hospital Jayme Santos Neves realiza primeiro mutirão do emprego com vagas para contratação imediata nesta sexta-feira (04)

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, vai realizar, nesta sexta-feira (04), seu primeiro Mutirão do Emprego. A iniciativa tem como objetivos agilizar o processo seletivo e oferecer oportunidades de trabalho para profissionais que se identifiquem com a missão, a visão e os valores da instituição.

O mutirão acontecerá em dois horários: das 8h às 12h e das 14h às 16h, no setor de Recursos Humanos do hospital. Nesta edição, serão disponibilizadas vagas para dois cargos: Técnico de Enfermagem e Auxiliar Administrativo. Além da possibilidade de contratação imediata, também será feito o cadastro de reserva para futuras oportunidades.

“Durante o atendimento, os candidatos passarão por todas as etapas do processo seletivo e receberão, no decorrer da próxima semana, a informação sobre a aprovação ou não na vaga pretendida”, explicou a gerente do setor de Recursos Humanos do Hospital Dr. Jayme, Leila Chagas.

Para participar, os profissionais devem realizar o cadastro prévio dos currículos no site www.evangelicovv.com.br, clicar no link “Trabalhe Conosco” e comparecer ao mutirão munidos da documentação obrigatória. É necessário apresentar:

– Documento de identidade (RG original ou CNH) e CPF regular;

– Comprovante de escolaridade (histórico escolar ou diploma);

– Carteira do conselho profissional (Coren-ES, no caso de técnico de enfermagem);

– Comprovante de residência atualizado;

– Cartão de vacina atualizado;

Os interessados no cargo de Técnico de Enfermagem devem ter curso técnico completo em Enfermagem, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Já para o cargo de auxiliar administrativo é preciso ter Ensino Médio completo, facilidade para lidar com o público e disponibilidade para trabalhar por escala, incluindo finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência. Todas as vagas podem ser preenchidas por Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Buscamos profissionais comprometidos com a qualidade da assistência e com o cuidado humanizado, que são marcas da atuação da instituição”, completou a gerente Leila Chagas.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

