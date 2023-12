Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves faz mais uma captação de múltiplos órgãos

Foi realizada, na última sexta-feira (08), no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no município da Serra, a captação de órgãos de um paciente que estava internado na unidade e teve a morte cerebral confirmada. Com o sim da família, a equipe realizou o procedimento de captação do fígado e dos rins doados a pacientes compatíveis que aguardavam na fila de transplantes.

“Essa família está abalada e sofrendo com a perda de um ente querido, mas, ainda assim, foi capaz de se colocar no lugar do outro e salvar vidas. O gesto de doar é algo muito nobre”, contou a enfermeira referência da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Dr. Jayme, Viviani Oliva.

E a agilidade da equipe foi crucial para que tudo desse certo. Depois de constatada a morte encefálica do jovem, a família foi amplamente assistida e consentiu a doação. A partir daí começou a luta contra o tempo. O Hospital Dr. Jayme notificou a Central de Transplantes do Espírito Santo, que iniciou os testes de compatibilidade entre o doador e os potenciais receptores em lista de espera.

Nesse mesmo momento, a equipe de transplantes já estava a postos para viabilizar o procedimento de captação e concretizar os transplantes. “O mais difícil já foi feito. Em meio a dor da perda, o gesto nobre de doar. O nosso dever é trabalhar contra o tempo e garantir que a vida continue e essa equipe está de parabéns”, agradeceu o diretor geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Joubert Andrade da Silva.

Até esta quarta-feira (13), a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES) contabilizou 2.192 pacientes aguardando por um órgão no Estado, sendo 1.101 para rim, 1.064 para córnea, 26 para fígado e um à espera de um coração.

