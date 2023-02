Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves completa 10 anos de funcionamento

Há 10 anos, o maior hospital público do Espírito Santo, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, abria as portas para atender a população capixaba. De lá pra cá, a unidade tem desempenhado um papel fundamental para suprir as necessidades das pessoas, garantindo saúde, segurança e humanização no atendimento de todos aqueles que precisam da assistência no hospital, localizado no município da Serra.

“São dez anos de um trabalho voltado para o povo. Estamos aqui para fazer saúde de qualidade e temos desempenhado um serviço resolutivo e acolhedor. Nascemos com um propósito e seguimos firmes na construção de uma saúde pública eficaz e de qualidade”, completou o diretor-geral da unidade, Rogerio Griffo.

O Hospital Dr. Jayme Santos Neves é fruto de um investimento de cerca de R$ 165 milhões em recursos próprios do Governo do Estado e oferta, atualmente, 415 leitos à população capixaba. O hospital recebe pacientes regulados pela Secretaria da Saúde (Sesa), que chegam via transferência de Unidade de Pronto Atendimentos (UPAs), outras unidades hospitalares, ou também por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

“Ao longo desses anos, passamos por diversas fases, sempre com o objetivo de atender da melhor forma às necessidades da população. Assumimos a referência em traumas ortopédicos e neurocirúrgicos. Com a pandemia da Covid-19, adaptamos para entregar a melhor assistência possível. Corremos contra o tempo e, em cerca de 60 dias, vimos a unidade ser transformada em um grande Centro de Terapia Intensiva (UTI)”, lembrou Rogerio Griffo.

Com o arrefecimento da pandemia da Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves segue com um novo perfil de atendimento. A unidade é referência em grandes traumas, urgências neurológicas, neurologia ambulatorial, ortopedia de média e alta complexidade, cirurgia geral, urgências vasculares, urgência e emergência em clínica médica, além de gestação de alto risco materno e fetal, contando com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

“Em dez anos, são mais de 1,3 milhão de pacientes atendidos, nove milhões de exames realizados e mais de 200 mil cirurgias concretizadas. Empregamos cerca de 1.800 funcionários diretos”, destacou a diretora técnica do Hospital Dr. Jayme, a médica infectologista Juliana Tavares.

Ação de Graças ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves



Os dez anos do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves serão celebrados com uma programação ao longo de todo o ano de 2023. O objetivo é contemplar todos os públicos da unidade: pacientes, visitantes, funcionários, gestores, representantes da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), que administram a unidade, e da Secretaria da Saúde, além de demais interessados.

Nesta quinta-feira (23), a unidade ganha uma iluminação diferenciada na fachada, com as cores azul e rosa, em homenagem ao Espírito Santo. Na próxima segunda-feira (27), haverá uma celebração com o presidente da Aebes, Rodrigo André Seidel.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde.

