Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves celebra 12 anos de excelência e atendimento humanizado

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, celebra 12 anos de dedicação à saúde pública capixaba, comemorado nesse domingo (23). Considerado o maior hospital público do Espírito Santo e referência nacional, a unidade atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e se destaca no atendimento referenciado de Urgência e Emergência de abdômen agudo, traumas neurológicos e ortopédicos, gestação de alto risco materno e fetal, clínica médica, além de contar com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

Inaugurado em 2013, o hospital nasceu de um investimento de, aproximadamente, R$ 165 milhões em recursos próprios do Governo do Estado e hoje atende uma população estimada em 2,3 milhões de pessoas, incluindo pacientes de outros estados. Ao longo desses 12 anos, a unidade consolidou-se como um pilar essencial para a assistência à saúde no Espírito Santo, com 415 leitos e uma equipe altamente qualificada.

“É com grande alegria que celebramos mais um ano de história, desafios e conquistas. O Hospital Dr. Jayme se consolidou como referência nacional em saúde pública, sempre pautado na qualidade, segurança do paciente, no acolhimento e na eficiência. Agradecemos ao Governo do Estado, à AEBES, aos nossos colaboradores e, principalmente, à população que confia no nosso trabalho. Seguimos firmes no propósito de oferecer um atendimento seguro, humanizado e de excelência”, afirmou o diretor-geral da unidade, Joubert Andrade da Silva.

Atendimento humanizado e números expressivos

Desde sua inauguração, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves já realizou mais de um milhão de atendimentos no Pronto-Socorro, consolidando-se como uma das unidades de maior movimento no Estado. São mais de dez milhões de procedimentos ao longo de sua história, com milhares de internações e cirurgias que reafirmam a importância da unidade para a população.

Para garantir a excelência nos serviços prestados, o hospital conta com mais de 2.500 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, auxiliares de serviços gerais e administrativos. São profissionais comprometidos com a missão de oferecer um atendimento humanizado e de qualidade.

“Vocês salvaram a vida da minha filha. Eu agradeço todos os dias pela recuperação dela. Ainda não recebemos a tão sonhada alta hospitalar, mas acreditamos que, em pouco tempo, estaremos em casa. São mais de 100 dias internada e, em todos eles, foi perceptível a qualidade e o cuidado que vocês têm”, disse Sara de Souza, mãe da paciente Amanda Mendes de Souza.

Reconhecimentos e excelência acadêmica

Administrada pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES), a unidade não apenas se consolidou como referência em assistência hospitalar, mas também como um hospital-escola. Desde 2014, o hospital oferece um programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), formando novos especialistas em diversas áreas da Medicina.

O hospital tem certificações de excelência, como a Acreditação ONA Nível III, a mais alta certificação nacional de qualidade hospitalar. Reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como um dos melhores hospitais do Brasil, o Hospital Dr. Jayme é o único hospital público capixaba presente nesse ranking. Ao longo dos anos, também foi premiado em diversas edições do Prêmio Excelência em Saúde e Marcas Ícones, consolidando-se como um dos hospitais mais lembrados pela população.

“Estou aqui há 12 anos, lembro de tudo, desde o início. Tenho muito orgulho de tudo o que fazemos. Tenho certeza de que entregamos o nosso melhor, todos os dias, aos pacientes. Trabalhamos para garantir a qualidade assistencial, assim como o cuidado humanizado e a promoção de uma experiência positiva e transformadora”, completou a coordenadora da Equipe Multidisciplinar do Hospital Dr. Jayme, Nivia Pereira, funcionária com 12 anos de dedicação à unidade.

