Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves abre novas vagas de estágio na instituição

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, desempenha um papel fundamental na sociedade, ofertando assistência médica de qualidade a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além do cuidado de saúde, a instituição também desempenha função importante na formação de profissionais da área de saúde, por meio de vagas de estágio.

Para o primeiro semestre de 2024, o Hospital Dr. Jayme ofertou 392 vagas de estágio ao mês, podendo chegar no total de mais de 1.200 alunos atendidos de fevereiro a junho do próximo ano. As vagas foram para os cursos de Biomedicina, Enfermagem (curso técnico e Ensino Superior), Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Imobilização Ortopédica e Técnico em Radiologia.

A distribuição dessas vagas ocorreu em uma reunião pública organizada em parceria com o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde da Secretaria da Saúde (ICEPi/Sesa), que trouxe as instituições de ensino interessadas para o auditório do Hospital Dr. Jayme, a fim de realizarem uma discussão.

A coordenadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Hospital Dr. Jayme, Patrícia Teixeira, ressaltou que a disponibilidade de vagas de estágio em hospitais públicos é primordial, tanto para os estudantes que buscam aprimorar seus conhecimentos e habilidades, quanto para a instituição e a sociedade, que se beneficiam com profissionais qualificados e tecnicamente preparados para os desafios. “O aprendizado prático oferta aos estagiários a chance de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula em um ambiente real, lidando com situações reais e complexas”, destacou.

Patrícia Teixeira explicou ainda que uma das principais vantagens de realizar um estágio em um hospital público é a exposição a uma variedade de casos clínicos e à diversidade de pacientes atendidos. “Os estagiários têm a oportunidade de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, que está constantemente buscando melhorar a qualidade dos serviços prestados. Essa interação proporciona um aprendizado enriquecedor, permitindo que os estagiários entendam a importância do trabalho em equipe e desenvolvam habilidades de comunicação e empatia”, acrescentou a coordenadora do CEPI.

O Hospital Dr. Jayme Santos Neves conta com uma infraestrutura completa e equipamentos de última geração, o que proporciona aos alunos o acesso a recursos avançados e tecnologias médicas inovadoras.

Confira o quantitativo mensal de vagas de estágio que foram disponibilizadas para o primeiro semestre de 2024:

CURSOS OFERTADOS QUANTIDADE DE VAGAS Biomedicina 04 Enfermagem | curso técnico e ensino superior 128 Farmácia 10 Fisioterapia 24 Fonoaudiologia 03 Medicina 177 Nutrição 17 Psicologia 06 Serviço Social 07 Técnico em análises clínicas 08 Técnico em imobilização ortopédica 04 Técnico em Radiologia 04

