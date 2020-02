Hospital Estadual Dr. Jayme capacita funcionários sobre Coronavírus

O Brasil ainda não tem casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), doença que tem causado problemas respiratórios e mortes principalmente na China. Porém, como medida de prevenção, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), elaborou o Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do novo Coronavírus, com protocolos específicos para evitar a entrada da doença no Espírito Santo.

No Estado, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, é um dos hospitais selecionados pelo Governo do Estado como referência para atendimento de casos suspeitos da doença.

Com base nas orientações do Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do novo Coronavírus e do Ministério da Saúde, todos os profissionais da unidade estão sendo capacitados e orientados sobre como identificar e notificar casos suspeitos, quais os procedimentos que devem ser adotados no atendimento e as medidas de prevenção e controle que devem ser tomadas pelos profissionais de saúde para garantir a própria segurança, a do paciente e das demais pessoas que estiverem no local. O treinamento visa a esclarecer dúvidas e proporcionar mais conhecimento sobre o assunto.

A capacitação é realizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Dr. Jayme, que tem realizado um trabalho constante com as equipes de cada setor.

O fluxo de atendimento para as portas de entradas do Hospital Dr. Jayme já foi aplicado em diversos setores como: Recepção Central; Urgência e Emergência e recepção; Ambulatório; Laboratório; Classificação de risco da Maternidade e recepção; e entre enfermeiros do Centro Obstétrico; gerências; assistências de higienização e equipes médicas do Centro Obstétrico e Pronto-Socorro. Os profissionais administrativos e todos os outros que atuam no atendimento ao cliente também estão sendo capacitados.

O setor de Urgência e Emergência foi o primeiro a receber as orientações. Logo na entrada, foram afixados banners informativos e ilustrativos com os sintomas da doença, forma de prevenção e como proceder em caso de suspeita. Também estão disponíveis máscaras, em fácil acesso, para todos os pacientes que apresentem sintomas. Também foi aumentada a quantidade de suportes com álcool em gel para higienização das mãos.

Além de todo estes preparos, a direção da unidade criou um grupo em um aplicativo de troca de mensagens no celular para comunicação direta sobre qualquer nova informação relacionada ao coronavírus de forma mais ágil. Esse grupo é formado por diretores, gestores, líderes e referências da unidade.

“Acreditamos que neste momento a informação correta sobre os cuidados que precisamos ter diante de qualquer síndrome respiratória é um ponto fundamental. Sendo um hospital de referência para atendimentos a casos com indicação de internação (casos graves), primeiramente definimos um plano de contingência interno com o fluxo de atendimento a esses casos e, em seguida, fizemos uma capacitação das equipes sobre a patologia, suas formas de transmissão e prevenção, para que estejam alinhados com as estratégias. As equipes envolvidas neste plano foram treinadas para identificar os casos suspeitos e lidar com esses pacientes dentro da unidade de saúde”, explicou a diretora técnica do Hospital Dr. Jayme, Juliana Tavares.

Prevenção

O mais importante e o primeiro passo que deve ser dado por todos é saber a forma correta para evitar a disseminação dos germes. Por isso, algumas medidas de prevenção devem ser adotadas quando o assunto é a tosse. São elas:

Cubra a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar. Descarte o lenço no lixo;

Caso não tenha um lenço, tussa ou espirre na manga da blusa, nunca nas mãos;

Caso precise, use máscara e luvas. Você e outras pessoas estarão protegidos;

Higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

