Hospital Estadual de Urgência e Emergência inicia projeto ‘Espera Humanizada’

Enquanto aguardam atendimento, pacientes e acompanhantes terão a oportunidade de obter informações e orientações sobre assuntos relacionados a saúde e bem-estar por meio do projeto “Espera Humanizada”. A ação será realizada sempre às terças-feiras, às 15h, nas recepções do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A iniciativa é conduzida pela equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médicos e acontece semanalmente nas recepções do hospital, durante 15 minutos.

A primeira experiência aconteceu na quinta-feira, 27 de fevereiro. Na ocasião, a nutricionista do HEUE, Sabrina Coelho, falou da importância de manter a saúde em dia, associando boa alimentação com a prática de atividade física. Os usuários receberam ainda um folheto com orientações relacionadas ao colesterol.

Segundo Sabrina, o projeto atraiu a curiosidade das pessoas e despertou a atenção de quem acompanhou para a necessidade de buscar ajuda de um especialista. “Foi um encontro produtivo. Observamos que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre qual é a alimentação correta no café da manhã, almoço e jantar”, exemplificou.

O aposentado Eurico Rodrigues da Silva, de 54 anos, foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há alguns meses e aguardava pela consulta de rotina. Ele comentou sobre a ação. “Sou diabético e depois que tive o AVC, redobrei minha atenção quanto à alimentação. Esse trabalho têm uma função muito importante: ajudar as pessoas a observarem o que andam comendo. Se isso for feito de maneira correta, muitas doenças serão prevenidas”, alertou o paciente sobre o assunto do encontro.

Segundo o diretor hospitalar do HEUE, Paulo Czrnhak, o objetivo do projeto é acolher os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “O acolhimento é um processo contínuo e deve ser ofertado de maneira igualitária, visando sempre o bem-estar e conforto associados à informação de qualidade. A proposta do projeto Espera Humanizada do HEUE é acolher as pessoas que frequentam o nosso hospital e possibilitar, por meio dos nossos profissionais, momentos de atenção à saúde”, afirmou Czrnhak.

Sobre a Pró-Saúde

O HEUE é uma unidade pública de saúde referência capixaba para o atendimento de traumas. O hospital é gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sob contrato de gestão com a Secretaria da Saúde (Sesa).

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa à promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros – a maioria no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

(27) 3347-5642 / 3347-5643

[email protected]

Assessoria de Comunicação – Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)

[email protected]

(27) 3194-0122