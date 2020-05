Hospital Estadual de Urgência e Emergência alerta sobre riscos da hipertensão

.

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, na noite dessa segunda-feira (18), o resultado do Edital n° 12/2020, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de abril, com as videoaulas classificadas conforme qualidade em relação ao conteúdo, aspectos técnicos e estéticos, efeitos sonoros, interação e princípios da gestão, do Programa IdeAção. Foram selecionadas 156 videoaulas como objetos digitais educacionais para compor o repositório.

O docente indicado para a gravação de videoaulas para o EscoLAR irá compor um banco de profissionais e a formalização do convite ocorrerá por meio de contato via e-mail da Secretaria, conforme demanda de conteúdos para atender às Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP).

Entre os principais objetivos do IdeAção estão incentivar a reflexão da própria ação docente; dar visibilidade ao trabalho docente qualificado, exitoso, inovador, como forma de reconhecimento e valorização profissional; buscar soluções equitativas de acesso universal e iniciativas que incentivem a qualificação da prática docente; contribuir com a qualificação da prática pedagógica no sentido de estimular novas ações, a partir do conhecimento das iniciativas dos pares, formando uma rede de professores multiplicadores e contribuindo para o efetivo banco de formadores; entre outros.

A chamada foi para videoaulas como iniciativas pedagógicas que demonstram uso consciente e intencional das tecnologias digitais, como apoio ao ensino presencial, bem como das informações e dos conhecimentos sistematizados e que compõem os saberes escolarizados. Com a premissa de ser mais uma ação da rede para a rede, puderam participar profissionais do magistério público estadual, efetivos e em designação temporária (DT), ocupantes dos cargos de MAPP, MAPB ou MAPA, lotados nas Unidades de Ensino, na Unidade Central (UC) ou nas Superintendências Regionais de Educação (SREs).

Confira a relação dos selecionados

Mais informações pelo telefone (27) 3636-7821 (Cefope).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon