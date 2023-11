Hospital Estadual Central receberá recursos do Ministério da Saúde para o procedimento de Trombectomia mecânica

O Hospital Estadual Central (HEC), localizado em Vitória, foi contemplado pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) Nº 1.996, de 24 de novembro de 2023, que inclui na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) o procedimento relativo à trombectomia mecânica para Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico agudo.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, procedimento feito por poucos hospitais no país, a medida era muito aguardada e será essencial para reduzir mortalidade e sequelas do Acidente Vascular Cerebral. “O HEC já executa a trombectomia mecânica com recursos custeados diretamente pelo Estado. A incorporação do procedimento no SUS é objeto de comemoração, pois fomos o único do Espírito Santo contemplado na portaria. O HEC tem se tornado a maior referência em tratamento do AVC no Estado e conta com um avançado porque tecnológico para diagnóstico do AVC e também para o processo terapêutico”, destacou.

Trombectomia mecânica

Na trombectomia, um cateter é inserido na artéria, pela perna, e faz o caminho até o cérebro, retirando o coágulo que está bloqueando a passagem de sangue. Os AVCs podem ser classificados em isquêmicos e hemorrágicos. Nos isquêmicos, cerca de 30% são muito graves, que podem levar a óbito ou deixar uma incapacidade neurológica. Quem passa pelo procedimento tem 52% de chance de sair de um AVC sem sequelas ou com consequências menos graves.

Para o diretor-geral do HEC, Gerson Macagnan, a Portaria reafirma a importância do hospital para o tratamento de AVC no Espírito Santo. “A habilitação do HEC pelo Ministério da Saúde é o reconhecimento do trabalho que já vem sendo realizado por toda a equipe do hospital. O HEC tem sido protagonista na realização de trombectomia mecânica. A publicação dessa portaria, agora com recursos do Ministério da Saúde, vai reforçar esse protagonismo”, afirmou.

HEC

O Hospital Estadual Central é gerido pela Fundação Inova Capixaba e em 2023 já realizou 153 trombectomias. A equipe técnica da unidade de AVC conta com 22 profissionais, tendo 52 leitos disponibilizados para esse perfil de paciente. Por dia, são realizados na unidade, em média, oito atendimentos relacionados a AVC.

O SAMU192 possui uma linha de cuidado específica para pacientes acometidos pelo AVC, aumentando o tempo de resposta para chegada do socorro, que impacta diretamente na redução de sequelas.

Leia mais sobre o HEC aqui

