Hospital Estadual Central passa a ofertar Exame de Eletroneuromiografia

O Hospital Estadual Central (HEC), localizado em Vitória, passou a ofertar desde a última segunda-feira (24), aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o exame de Eletroneuromiografia (ENMG), um procedimento especializado que traz importantes benefícios para o diagnóstico, planejamento e acompanhamento de tratamentos de condições neuromusculares. A previsão é de que o hospital realize, em média, 300 exames por mês.

A ENMG permite avaliar a saúde dos nervos e músculos. Sua execução e interpretação são feitas por profissionais capacitados, utilizando equipamentos específicos que realizam medições precisas da atividade elétrica muscular e da condução nervosa.

O diretor-técnico do HEC, Marcelo Torres, falou sobre o exame: “Com ele, é possível diagnosticar doenças neuromusculares, como neuropatias e miopatias, identificar a causa de sintomas como dormência, fraqueza ou câimbras, e determinar a gravidade e a localização de lesões nervosas. É um procedimento rápido, minimamente invasivo e essencial para orientar tratamentos”.

O Hospital Estadual Central (HEC) é uma das unidades geridas pela Fundação Inova Capixaba e é referência em neurocirurgias e no tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Espírito Santo. O ENMG é mais um serviço destinado aos pacientes do SUS capixaba e integra a linha de cuidados, contribuindo para a detecção de lesões nervosas, como as resultantes de AVCs e neuropatias. O acesso ao exame é feito mediante Regulação Estadual.

Sobre a Fundação iNOVA Capixaba

A iNOVA Capixaba completou 5 anos de atuação no dia 5 de março deste ano. Criada pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria da Saúde (Sesa), a Fundação tem se destacado pela gestão eficiente de hospitais e pela implementação de soluções inovadoras que visam à otimização de recursos, aprimoramento de processos e elevação da qualidade no atendimento à população.

Estão sob gestão da entidade o HABF, unidade própria da Fundação, localizado em Vila Velha, e os hospitais Estadual Central – Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), em Vitória, Dr. Dório Silva (HDDS), na Serra, Estadual Sílvio Avidos (HMSA), em Colatina.

