Hospital do Rio referência em covid-19 zera internações

Designado para ser referência do município do Rio de Janeiro no tratamento da covid-19, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla irá zerar o número de internações pela doença pela primeira vez desde o início da pandemia, em março do ano passado. O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde, Daniel Soranz, irão acompanhar hoje (15), às 13h, a alta do último paciente.

Localizado em Acari, na zona norte da capital fluminense, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla chegou a ter 400 leitos para covid-19. Com a melhora do quadro epidemiológico da cidade, ele deixou de ser exclusivo para o tratamento da doença no início de outubro. Na ocasião, além de reativar leitos comuns na enfermaria e na unidade de terapia intensiva (UTI), a instituição também voltou a fazer cirurgias eletivas e consultas.

Considerando toda a rede de saúde do munícipio, há neste momento 41 pessoas internadas devido à covid-19. É o menor índice de internação desde o início da pandemia. Segundo dados do painel mantido pela prefeitura, 14 estão em leitos de enfermaria e 27 em leitos de UTI. O sistema mostra ainda que 75,1% da população está vacinada com duas doses ou dose única.