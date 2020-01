Hospital debate 'entrega de valor' da farmácia clínica para a sociedade

O papel do farmacêutico hospitalar e a sua atuação frente a uma assistência segura para o paciente foi um dos temas abordados durante a 2ª Semana de Farmácia Hospitalar, promovida pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A ação deste ano foi realizada entre os dias 20 e 23 de janeiro com o tema “Entrega de valor da farmácia clínica para a sociedade”. Além do debate envolvendo a profissão, orientações aos pacientes, acompanhantes e para os próprios colaboradores também foram prestadas.

O evento também celebrou o Dia do Farmacêutico, comemorado no dia 20, bem como o trabalho desses profissionais e as atividades desenvolvidas diariamente na unidade.

Palestras e atividades

Durante a programação, a equipe farmacêutica realizou palestras, visitas aos leitos de pacientes, encenações teatrais e até a apresentação de jogos lúdicos para demonstrar de forma didática a importância dos profissionais farmacêuticos no ambiente hospitalar.

Entre as atividades, houve a apresentação de casos que mostravam a atuação do farmacêutico para a alta do paciente e até melhora no quadro clínico. A ação também contou com orientações sobre o armazenamento correto de medicamentos em casa, identificação das reações adversas e os riscos da automedicação.

Para a coordenadora de Farmácia do HEUE, Edna Galazi, o evento possibilitou propagação do importante papel do profissional na assistência. “As orientações e atividades desenvolvidas destacaram as atividades desenvolvidas pelo farmacêutico, que não se resumem ao trabalho de controle e dispensa de medicamentos. O profissional atua em conjunto com uma equipe multidisciplinar para o restabelecimento da saúde do paciente”, ressalta.

De acordo com o diretor Hospitalar, Paulo Czrnhak, a 2ª Semana de Farmácia Hospitalar permitiu a interação entre os profissionais, assim como a demonstração de carinho entre toda a equipe, usuários e acompanhantes. “Temos muito orgulho desse time de farmacêuticos, não só pelo trabalho técnico de grande responsabilidade aplicados junto aos pacientes, mas também pelo amor e dedicação como realizam as suas atividades”, conclui.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

