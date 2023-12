Hospital Central comemora 14 anos com números expressivos de atendimentos

Nesta semana, o Hospital Estadual Central – Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), localizado no Centro de Vitória, celebra seu aniversário de 14 anos. Inaugurado em 15 de dezembro de 2009, pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), a unidade apresenta um avançado parque tecnológico diagnóstico e terapêutico. E quando o assunto é Acidente Vascular Cerebral (AVC), a unidade é referência no Estado, oferecendo tratamentos comprovadamente eficazes, incluindo a trombectomia mecânica, que é realizada em apenas seis hospitais públicos do Brasil, tornando-se o único da rede pública do Espírito Santo habilitado a fazer o procedimento.

Recentemente, o hospital foi contemplado pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) Nº 1.996, de 24 de novembro de 2023, que inclui na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) o procedimento relativo à trombectomia mecânica para Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico agudo.

Além da especialidade, o HEC é a maior referência estadual no atendimento neurocirúrgico não traumático, assim como as neoplasias do cérebro e da medula espinhal, e realiza operações de média e alta complexidades nas áreas de vascular, ortopedia e neurocirurgia. A equipe de neurocirurgia figura entre as mais capacitadas do país, realizando cirurgias complexas.

O hospital tem reconhecimento internacional como “Centro Avançado de AVC”, da WSO/SIECV – World Stroke Organization/Sociedade Ibero-Americana de Enfermidades Cerebrovasculares, e recebeu o “Selo de Segurança do Paciente” emitido pela Epimed Solutions, em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP) e participa do Programa Nacional de Combate à Corrupção.

Além disso, a unidade é a primeira a receber o programa O Saúde + Fácil, do Governo do Espírito Santo, que amplia a disponibilidade de consultas, exames e cirurgias em horários noturnos e também aos finais de semana.

Atualmente, o HEC é gerido pela Fundação Inova Capixaba. Nesses 14 anos, de 2009 a 2023, o HEC realizou mais de 49.778 cirurgias, 55.755 saídas hospitalares, 188.418 consultas e 205.317 exames. De 2013 a 2023, foram realizadas 995 trombectomias e 1.591 trombólises. E, de 2015 a 2023, foram atendidas 14.487 emergências do SAMU, sendo 10.662 pacientes internados.

No que se refere às pesquisas científicas, patrocinadas e não patrocinadas, nacionais e internacionais, o hospital participa de estudos nas linhas de cuidado do AVC, Covid-19, Vigilância Sanitária e Prevenção de Infecções Hospitalares.

