Hóspede acorda com gerente de hotel chupando os seus dedos dos pés: ‘Traumatizado’

‘Na mesma hora eu pulei e gritei. Perguntei: Quem é você? Por que você está no meu quarto?’, relatou a vítima nos EUA

Um hóspede está processando uma rede de hotéis depois de acordar durante a noite, segundo o seu relato, e encontrar o gerente chupando os dedos dos seus pés.

Peter Brennan, morador do Texas (EUA), passou a noite no hotel Hilton Downtown, em Nashville (Tennessee), em 30 de março, para uma conferência de trabalho.

No entanto, sua noite de sono foi interrompida por volta das 5h, quando o funcionário do hotel David Neal, de 52 anos, entrou no quarto de Brennan. De acordo com a Polícia Metropolitana de Nashville, ele clonou um cartão-chave para entrar, relata a emissora WTVF, e quando Peter acordou, descobriu que os dedos dos seus pés estavam na boca de David, ao pé da cama.

“Na mesma hora eu pulei e gritei. Perguntei: ‘Quem é você? Por que você está no meu quarto? O que você está fazendo aqui?’. Eu podia ver que ele estava vestindo um uniforme, ele estava com seu crachá. Ele estava falando comigo, mas não me deu nenhuma resposta substancial”, declarou o americano.