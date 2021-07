Hortência briga com Dado Dolabella: “Sem moral e bate em mulher”

Reprodução/Instagram Hortência bate boca com Dado Dolabella

Dado Dolabella está causando bastante polêmica pelas opiniões que tem relacionadas ao veganismo. Após dar o que falar por recusar as vacinas contra Covid-19, o ator criticou o hipismo e arrumou uma briga com Hortência. A ex-jogadora de basquete publicou uma foto do filho João Victor Oliva e parabenizou o filho por alcançar a melhor nota de brasileiros na categoria adestramento nas Olimpíadas. Então, o ex-participante de “A Fazenda” criticou a atleta nos comentários por apoiar a “exploração de animais”.

“Triste, Hortência, você apoiar esportes usando animais. Eles não estão aqui para gente, estão aqui com a gente”, escreveu o ator, mas Hortência não deixou por menos e bateu boca com o artista.

“Impiedoso é você seu ignorante que desconhece o esporte e vem lacrar num dia tão especial para a minha família e para o esporte brasileiro. Vai arrumar confusão em outro lugar porque aqui não tem espaço para pessoa incoerente, sem moral e que bate em mulher”, escreveu a comentarista do SporTV lembrando de quando Dado Dolabella cometeu violência doméstica contra Luana Piovani.

“Não sou eu que estou ignorando exploração em nome de um esporte no qual o protagonista não tem escolha”, Dado retrucou. “Escolha não temos nós para ouvir tanta bobagem saindo da sua boca”, Hortência completou e foi apoiada por uma multidão de internautas.