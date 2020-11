Redação João Bidu Hortelã: Veja 15 simpatias para melhorar o que você quiser

Hortelã é umas das ervas mais fáceis de encontrar por aí e, também, é uma das mais tranquilas de cultivar em casa. Essa erva muito conhecida pelos seus benefícios medicinais e chás que melhoram a disgestão e acalmam, tem um aroma íncrivel e serve para diversas outras coisas. Por isso, separamos algumas simpatias com hortelã para ajudar a melhorar todos os setores da sua vida. A seguir, especialmente para você, 15 poderosos rituais utilizando a erva.

Aprenda a fazer 15 simpatias com hortelã:

SIMPATIA PARA CONQUISTAR ALGUÉM

Em um pedaço de papel, escreva o nome de quem deseja conquistar e, por cima, anote o seu. Faça um furo em uma goiaba vermelha e coloque o papel dentro dela junto com uma pitada de açúcar. Em seguida, corte um melão, coloque a goiaba dentro dele e cubra tudo com um punhado de gergelim. Coloque as frutas em cima de um prato de papelão e, em volta, espalhe folhas de hortelã. Ao lado, acenda uma vela azul e uma vela amarela, sobre um pires, oferecendo aos ciganos Pablo e Sarita, com cuidado para não se machucar. Quando as velas terminarem de queimar, jogue os restos no lixo. Enterre o prato com as frutas em um jardim. Lave e utilize o pires como de costume. Ao lado, acenda uma vela azul e uma vela amarela, sobre um pires, oferecendo aos ciganos Pablo e Sarita, com cuidado para não se queimar. Quando as velas terminarem de queimar, jogue os restos no lixo. Enterre o prato com as frutas em um jardim. Lave e reutilize o pires como de costume.

SIMPATIA PARA DEIXAR SEU PAI MAIS CALMO

Retire as pétalas de uma rosa branca, embrulhe-as em um lenço branco e deixe embaixo do colchão do seu pai durante sete dias. Passado esse tempo, junte as pétalas a algumas folhas de hortelã, 13 gotinhas de essência de lavanda e meio litro de água. Com cuidado para não se queimar, deixe ferver e em seguida coe o líquido e despeje, aos poucos, nos cantos do quarto dele. Jogue os restos das plantas no lixo, lave o lenço e use-o normalmente.

SIMPATIA PARA FICAR MAIS MOTIVADO(A) NO SEXO

Recolha um pouco de água de chuva e guarde dentro de um vidro. Coloque o vidro na geladeira até o primeiro dia de Lua Crescente. Retire e misture com sete gotas de perfume de sândalo e algumas folhinhas de hortelã. Agite o vidro por cinco minutos e, em seguida, passe a mistura pelo corpo inteiro para atrair muita energia para seu relacionamento. Jogue o vidro com o resto do preparado em um lixo longe de sua casa e não conte a ninguém sobre a simpatia. Agite o vidro por cinco minutos e, em seguida, passe a mistura pelo corpo inteiro para atrair muita energia para seu relacionamento. Jogue o vidro com o resto do preparado em um lixo longe de sua casa e não conte a ninguém sobre a simpatia.

SIMPATIA PARA AUMENTAR A SENSUALIDADE

Todas as manhãs, na fase da Lua Crescente, faça uma mistura com água e sete folhas de hortelã. Coe e enxágue o rosto com essa mistura. Depois, coloque as folhas para secar e embrulhe-as em um papel vermelho, pedindo aos anjos do amor que aumentem a sua sensualidade. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria para o seu santo de devoção, segurando o embrulho com muita fé. Deixe no seu guarda-roupa e, sempre que quiser aumentar a sua sensualidade, segure-o com fé e peça a ajuda dos anjos da paixão. Guarde o embrulho pelo tempo que achar necessário. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria para o seu santo de devoção, segurando o embrulho com muita fé. Deixe no seu guarda-roupa e, sempre que quiser aumentar a sua sensualidade, segure-o com fé e peça a ajuda dos anjos da paixão. Guarde o embrulho pelo tempo que achar necessário.

SIMPATIA PARA LIMPAR SEU CORPO DE ENERGIA NEGATIVA

Em uma vasilha, coloque carvão em brasa, um punhado de alecrim, um punhado de hortelã, uma colher (sopa) de açúcar e algumas pétalas secas de rosas brancas. Passe a fumaça que vai se formar em seu corpo, da cabeça para baixo, até chegar na altura dos pés ,com cuidado para não se machucar. Enquanto faz isso, peça para a fumaça limpar do seu corpo as más influências e que ela proteja você do mal. Se quiser, pode também passar a fumaça por sua casa, com as janelas e portas abertas. Depois, jogue tudo o que sobrar no lixo. Enquanto faz isso, peça para a fumaça limpar do seu corpo as más influências e que ela proteja você do mal. Se quiser, pode também passar a fumaça por sua casa, com as janelas e portas abertas. Depois, jogue tudo o que sobrar no lixo.

SIMPATIA PARA DEIXAR O PARCEIRO(A) MAIS FOGOSO

Logo depois do almoço, pegue um par de meias do seu par e coloque em uma vasilha junto com três litros de água, um punhado de hortelã, algumas flores de laranjeira, um pouco de manjericão e uma colher (sopa) de açúcar cristal. Espere levantar fervura e desligue, com cuidado para não se queimar. Retire as meias e deixe-as à noite no sereno. Na manhã seguinte, lave, torça, deixe secar e devolva na gaveta para o seu par usar. Jogue os demais ingredientes no lixo e use a vasilha normalmente, depois de lavada.

SIMPATIA PARA TER MUITA SORTE EM JOGOS

Deixe seis ramos de hortelã, três de levante, três de salsa e seis de arruda ao sol até que fiquem secos. Feito isso, descarte os ramos e coloque as folhas em um saquinho branco junto com uma figa pequena. Amarre o saquinho com fita branca e carregue o patuá com você sempre que for fazer alguma aposta. Quando for se desfazer dele, jogue-o no lixo. Lave bem as mãos após o contato com a arruda, pois ela é tóxica.

SIMPATIA PARA ARRASAR NA PRIMEIRA NOITE

Em uma caixa de fósforos sem palitos, coloque um pouco de pó de guaraná e três folhas de hortelã, embrulhando com um papel vermelho. Carregue sempre na bolsa quando estiver prestes a ter o seu primeiro encontro íntimo. Depois, guarde a caixinha em sua gaveta de roupas íntimas pelo tempo que desejar.

SIMPATIA PARA SE SOLTAR NA CAMA

Mergulhe dez folhas de hortelã e uma colher (sopa) de leite de rosas em meio litro de água. Leve ao fogo até levantar fervura e, quando o preparado estiver morno, despeje sobre uma calcinha vermelha, com cuidado para não se queimar. Passadas duas horas, enxágue-a e estenda-a à sombra para secar. Depois, coloque a peça dentro da fronha do seu travesseiro, que deve permanecer sobre a cama na hora da transa. Jogue as folhas de hortelã no lixo. Não conte a ninguém que fez a simpatia e use a calcinha como de costume.

SIMPATIA PARA SEDUZIR O GATO

Escreva o nome do seu paquera em um papel branco e coloque dentro de um copo com água, três colheres (chá) de mel, três colheres (chá) de açúcar, três folhas de hortelã e uma pitada de canela em pó. Tampe o copo com um pires e deixe no sereno por uma noite. Na manhã seguinte, jogue o líquido na pia, a hortelã e o papel no lixo. O copo e o pires podem ser utilizados como de costume.

SIMPATIA PARA TER SORTE PROFISSIONAL

Coloque três folhas de arruda, três de guiné, três de hortelã e três de manjericão em um saquinho de pano e feche. Guarde na sua gaveta do trabalho e não deixe que mexam. Caso aconteça, jogue no lixo e faça outro. Lave bem as mãos após o contato com a arruda e com a guiné, pois são plantas tóxicas.

SIMPATIA PARA TER A PELE SEMPRE BONITA

No liquidificador, bata um punhado de folhas de hortelã lavadas com três colheres (sopa) de açúcar e quatro colheres (sopa) de água até virar uma pasta. Aplique no rosto e no pescoço (evite a região dos olhos e da boca) e deixe agir por 20 minutos. Passado esse tempo, retire a mistura com água fria e passe um creme hidratante da sua preferência.

SIMPATIA PARA ATRAIR SORTE SEMPRE

Em um dia qualquer do período de Lua Cheia, deixe secar ao sol um ramo de hortelã, um de salsa, um de levante e um de arruda. Feito isso, retire as folhas do ramo e coloque-as dentro de um saquinho branco junto com uma figa pequena. Amarre o patuá com uma fita branca e carregue-o com você pelo tempo que achar necessário. O que sobrou dos ramos pode ser jogado no lixo. A simpatia pode ser repetida quantas vezes quiser. Lave bem as mãos após o contato com as ervas.

SIMPATIA PARA TER UMA VIDA EM ALTO-ASTRAL

Coloque algumas pétalas de rosa branca dentro de uma vasilha com água, cinco folhas de hortelã e uma colher de mel. Deixe a vasilha no sereno durante a noite, coberta com um pano. No dia seguinte, recolha a vasilha e despeje a água nos seus pés. Jogue os restos no lixo e use normalmente a vasilha depois de lavada.

SIMPATIA PARA VIVER UMA NOVA PAIXÃO

Em uma noite de Lua Cheia, dentro de um prato, coloque uma colher (sopa) de mel, dois punhados de açúcar, três pedaços de canela em pau, quatro cravos-da-índia, cinco folhas de hortelã, seis pétalas de rosa e sete grãos de arroz cru. Cubra com uma peneira e deixe no sereno para receber a energia da Lua. Na manhã seguinte, assim que acordar, segure o prato com as duas mãos e ore ao seu anjo da guarda, pedindo uma nova paixão para a sua vida. Jogue todos os ingredientes no lixo, lave o prato e use-o normalmente.

