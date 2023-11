Personare Horóscopo dos signos para dezembro de 2023

Antes de dar as boas-vindas a 2024, que tal conferir as previsões do horóscopo de dezembro de 2023 ? Afinal, o mês que encerra o ano vem cheio de emoções para todos os signos, como o último ciclo de Mercúrio retrógrado de 2023, a partir do dia 13.

Mercúrio retrógrado trará oportunidades de revisões profundas sobre diferentes áreas de nossas vidas, a depender do signo. Outros ciclos planetários relevantes, com reflexos variados para todos os signos, incluem movimentos de Marte, Vênus, Júpiter e Saturno.

Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado , pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Assim, você sabe as tendências pessoais e recebe conselhos de como lidar com cada fase.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de dezembro de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuito .

ÁRIES

Para quem é do signo de Áries , o foco de dezembro de 2023 estará na carreira. Isso porque Mercúrio transitará pela casa do trabalho entre os dias 2 e 23 de dezembro. Nesse período, você provavelmente se sentirá com bastante energia e determinação para bater suas metas.

Porém, é preciso ter em mente que a partir do dia 13 Mercúrio entra em ciclo retrógrado. Isso pode demandar uma revisão cuidadosa de seus planos e projetos profissionais. Não convém iniciar novos empreendimentos durante esse ciclo.

Em vez disso, é preferível investir seu tempo refletindo sobre as suas ambições profissionais, de forma a fazer os ajustes necessários na sua carreira. Mas tome cuidado para não deixar que o foco na carreira faça você negligenciar suas relações familiares e sentimentais.

Anote as datas!

A partir do dia 13: com Mercúrio retrógrado, a comunicação tende a ser favorecida. Mas é preciso refletir muito e ter muito cuidado com o que se fala para evitar dores de cabeça. Também é um bom momento para traçar planos de médio prazo na carreira.

TOURO

Dezembro de 2023 sugere surpresas na vida das pessoas do signo de Touro . Afinal, Júpiter e Urano se encontram nesse signo, o que leva a um período de expansão, crescimento pessoal e descobertas emocionantes. Além disso, a confiança está em alta.

Mas é preciso ter alguns cuidados. Entre 5 e 18 de dezembro, Vênus, o astro regente de Touro, se opõe a Júpiter. Isso demanda equilibrar suas aspirações com a realidade. Desconfie de promessas grandiosas que podem parecer boas demais para serem verdadeiras

Além disso, entre 14 e 29 de dezembro é a vez de Urano se opor a Vênus, e isso pode trazer revoltas inesperadas em suas relações e finanças. O jogo de cintura será a chave para lidar com o imprevisto. Se você já está em uma relação, pode ser um momento de turbulência.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 18: mantenha os pés no chão e avalie cuidadosamente qualquer oferta ou oportunidade que surgir neste período. Com Vênus em oposição a Júpiter, todo cuidado é pouco.

mantenha os pés no chão e avalie cuidadosamente qualquer oferta ou oportunidade que surgir neste período. Com Vênus em oposição a Júpiter, todo cuidado é pouco. Entre os dias 14 e 29: adote a cautela para evitar gastos impulsivos. Este é um momento para economizar e investir de forma inteligente, ciente dos riscos envolvidos.

GÊMEOS

As pessoas do signo de Gêmeos terão um dezembro de 2023 marcado pela oposição de Marte. Tal evento pode trazer confrontos, impaciência e uma sensação de urgência em diversas áreas da vida. Mas também é um momento de crescimento pessoal e aprendizado.

Na área dos relacionamentos, a paciência será fundamental. Lembre-se de que a comunicação clara e aberta pode ajudar a resolver mal-entendidos. Evite reações impulsivas e procure adotar a diplomacia ao lidar com os conflitos.

No ambiente profissional, Marte emana uma energia realizadora, mas também suscita competição e rivalidade no trabalho. Concentre-se em sua própria produtividade e não se deixe envolver em conflitos desnecessários.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: a oposição de Marte é um bom momento para cuidar do seu bem-estar físico e mental. Ela impulsiona o estresse e a ansiedade, então é importante encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas emoções, como a prática de exercícios.

CÂNCER

Entre os dias 2 e 23 de dezembro, Mercúrio estará em oposição ao signo de Câncer . Para as pessoas desse signo, trata-se de um período com muitos desafios para a comunicação e o entendimento, mas há espaço para oportunidades.

A partir do dia 13, Mercúrio entra em ciclo retrógrado, o que tende a complicar ainda mais as comunicações. Mas será uma oportunidade para aprofundar suas reflexões.

Por exemplo, você pode usar o período para compreender melhor as suas emoções mais profundas. Outra dica é praticar a empatia, na tentativa de entender o ponto de vista dos outros.

Além disso, Mercúrio retrógrado é um momento propício para reavaliar os seus relacionamentos. Procure identificar padrões de comunicação e tenha disposição para fazer eventuais ajustes nos seus laços afetivos.

Anote as datas!

Entre os dias 2 e 23: com Mercúrio em oposição a Câncer, você pode sentir uma tensão nas interações com os outros. Mas também terá a chance de aprimorar suas habilidades de comunicação e compreensão emocional.

LEÃO

As pessoas do signo de Leão devem aproveitar dezembro de 2023 com atividades recreativas, que tragam alegria e satisfação. Passe mais tempo com amigos em eventos divertidos, praticando esportes ou jogos de que você goste. É importante permitir-se relaxar.

Afinal, neste mês Marte traz um desejo de aventura. As pessoas leoninas tendem a estar mais dispostas a sair da zona de conforto e explorar o desconhecido. É importante agir com coragem ao perseguir seus sonhos, mesmo que isso envolva alguns riscos calculados.

Isso porque a ousadia será recompensada neste período. Ao abraçar a criatividade, a paixão e a coragem, você poderá criar memórias inesquecíveis e experiências que elevam o espírito. É importante usar essa energia para se destacar em situações sociais.

Anote as datas!

A partir do dia 13: Mercúrio retrógrado demandará atenção redobrada à sua saúde. É um bom momento de rever o seu comportamento, a alimentação e outros aspectos que fazem a diferença no seu bem-estar.

VIRGEM

Os movimentos astrológicos de Marte e Saturno reservam um mês de desafios e oportunidades únicas para o signo de Virgem . Especialmente por conta de Marte, é provável que você passe por sistuações de conflito no lar e na vida familiar

É importante tentar canalizar a energia de Marte de forma construtiva, trabalhando para resolver as desarmonias domésticas que possam surgir. Será preciso reencontrar um equilíbrio saudável entre cuidar de si e apoiar aqueles ao seu redor.

Além disso, a oposição de Saturno ao signo de Virgem traz responsabilidades adicionais. Muito provavelmente, será preciso ter de assumir obrigações extras e resolver os problemas dos outros. Importante enfrentar esses desafios com determinaçao e paciência.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: dezembro é o momento para praticar a autocompaixão. Evite adotar uma postura muito severa, abrindo-se para a possibilidade de aprender com seus erros e suas imperfeições. Você é muito mais forte do que imagina.

LIBRA

As pessoas do signo de Libra terão, em dezembro de 2023, uma variedade de experiências e oportunidades abertas por diferentes ciclos planetários. A começar por Vênus, que permitirá um foco maior em questões financeiras. Será um óbimo momento para avaliar suas finanças.

Marte, por sua vez, intensificará a comunicação e atividades sociais. Você talvez se sinta com mais motivação para se conectar com os outros, participar de eventos sociais e dar sua opinião. Use essa energia para ampliar seu leque social e aprofundar seus debates.

Além disso, Mercúrio sugere atenção para a vida doméstica e as relações familiares, entre 2 e 23 de dezembro. Será importante dedicar mais tempo a sua família. A compreensão e o apoio familiar serão fundamentais para seu bem-estar emocional.

Anote as datas!

De 2 a 23: Mercúrio pede foco na vida doméstica e nas relações familiares. Será um bom momento para resolver mal-entendidos e criar um ambiente acolhedor. A comunicação franca e aberta com seus entes queridos ajudará a fortalecer os laços familiares.

ESCORPIÃO

Dezembro de 2023 será marcado, para o signo de Escorpião , por desafios e diferentes estímulos em sua vida amorosa. Afinal, o planeta do amor, Vênus, estará transitando por Escorpião entre os dias 5 e 29, monopolizando as atenções para esse tema.

A passagem de Vênus por Escorpião pode ser dividida em duas fases. Entre os dias 5 e 18, Vênus forma oposição a Júpiter. Isso demandará o equilíbrio entre expectativa e realidade. É importante evitar alimentar sonhos irrealistas, especialmente nos relacionamentos.

Já entre os dias 14 e 29, Vênus fará oposição a Urano, o que promete reviravoltas na sua vida amorosa. Se você estiver numa relação, cuidado com a tendência de jogar tudo pro alto de maneira impulsiva. Se estiver só, é prudente evitar iniciar relacionamentos neste momento.

Anote as datas!

Entre 14 e 29: a oposição de Vênus a Urano pode reservar surpresas nos relacionamentos. Saiba adaptar-se às circunstâncias conforme elas surgirem. A flexibilidade de a comunicação aberta serão suas maiores aliadas nesse período.

a oposição de Vênus a Urano pode reservar surpresas nos relacionamentos. Saiba adaptar-se às circunstâncias conforme elas surgirem. A flexibilidade de a comunicação aberta serão suas maiores aliadas nesse período. Ao longo do mês: dezembro de 2023 é um bom momento para revisar objetivos no trabalho e nas finanças. A determinação e a paixão que você investir agora podem render frutos significativos no futuro.

SAGITÁRIO

Dezembro tradicionalmente é um mês muito especial para o signo de Sagitário . Afinal, muitas pessoas desse signo fazem aniversário agora. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar , para saber como será seu próximo ano?

Em 2023, dezembro será ainda mais significativo por conta da presença de Marte em Sagitário. O planeta da energia e da ação traz um impulso adicional de vitalidade, determinação e coragem, que pode ser aproveitado de diferentes formas.

A mais importante delas é arregaçar as mangas e agir. Dezembro é o momento ideal para iniciar projetos, perseguir metas ambiciosas e tomar decisões importantes. Mas atenção: também será importante saber apreciar o que você já tem. Exercite a gratidão!

Marte também representa energia em excesso. Por isso, será fundamental praticar exercícios regulares, para dar vazão a essa carga.

Anote as datas!

Ao longo do mês: pessoas sagitarianas em geral adoram a aventura e a exploração. Com Marte nesse signo, o desejo por novas experiências será intensificado. É um bom momento para planejar viagens, explorar novos hobbies ou expandir seus conhecimentos.

CAPRICÓRNIO

As pessoas do signo de Capricórnio terão, em dezembro de 2023, um mês marcado por Mercúrio. O planeta ilumina esse signo entre os dias 2 e 23, trazendo clareza mental e habilidades de comunicação afiadas. Mas atenção: ele fica retrógrado a partir do dia 13.

Mercúrio retrógrado aumenta a necessidade de cautela na tomada de decisões. Mas é um bom momento para refletir sobre seus objetivos a curto e médio prazos, traçando metas para 2024. Da mesma forma, pode ser útil voltar a atenção a projetos que ainda estão pendentes.

Acima de tudo, esse período exigirá de você muita paciência. Isso porque Mercúrio retrógrado pode ocasionar atrasos e contratempos. Será preciso aprender a lidar com situações imprevistas com calma e compostura.

Por fim, não custa lembrar que muitas pessoas de Capricórnio fazem aniversário em dezembro. Se você é uma delas, não deixe de conferir a sua Revolução Solar , um mapa astral válido por um ano.

Anote as datas!

A partir do dia 13: Mercúrio retrógrado é um bom momento para se conectar consigo. Pode ser uma oportunidade para praticar a meditação, o autoquestionamento e o autocuidado. O foco aqui é fortalecer sua comunicação interna e entender melhor a si.

AQUÁRIO

Para as pessoas do signo de Aquário , dezembro de 2023 demandará bastante atenção ao trabalho e às amizades. De um lado, Vênus jogará luz sobre suas metas profissionais e a melhoria das relações com colegas. De outro, Marte intensificará as conexões sociais.

O trânsito de Vênus é especialmente favorável para avançar na carreira. Concentre-se em seus objetivos profissionais e aproveite as oportunidades para mostrar seu talento. Relações profissionais positivas tendem, neste mês, a levar a promoções e reconhecimento.

Além disso, Marte sugere que pode ser muito vantajosa a participação ativa em eventos sociais ou atividades coletivas. O networking pode abrir portas para novas oportunidades, sejam elas profissionais ou pessoais. Agir coletivamente pode trazer benefícios individuais.

Anote as datas!

Ao longo do mês: com as atenções voltadas à sua carreira e às relações sociais, será imprescindível você encontrar um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Reserve tempo para relaxar e cuidar da sua saúde física e mental.

PEIXES

As pessoas do signo de Peixes terão pela frente um período desafiador em dezembro de 2023. Afinal, não bastasse Saturno em Peixes – por onde transitará ao longo de todo 2024 –, o último mês do ano ainda apresenta uma quadratura de Marte a esse signo.

Mas todo desafio pode ser encarado como uma oportunidade para crescimento pessoal. A começar pela quadratura de Marte, que cria um ambiente propício para o conflito interno. Essas adversidades podem levar a aprendizados valiosos, mas será preciso ter resiliência.

O ciclo de Saturno demandará que você dedique tempo ao autocuidado. Busque atividades que tragam tranquilidade, resguardando sua saúde mental e emocional. Respeite os seus limites e aprenda a dizer não quando necessário.

Anote as datas!

Ao longo do mês: o ciclo de Saturno é um convite para a reflexão Examine as suas crenças, valores e padrões de comportamento. Identifique quais áreas em sua vida precisam de mudanças, e tenha disposição para botar essas ações em prática.

Confira também:+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis .+ Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal .+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora !+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora !

Personare

[email protected]

O post Horóscopo dos signos para dezembro de 2023 apareceu primeiro em Personare .

Fonte: Mulher