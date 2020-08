Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em agosto

Agosto chegou e com ele já possível resolver com crush o que fazer depois da onda de planetas retrógrados que vimos em julho. Aos que estão sofrendo com o tesão e a tensão acumulados e querem saber o que os astros reservam para o mês, a astróloga Flávia Dias entrega as previsões para os próximos 31 dias.

Depois de quatro meses em Gêmeos, Vênus entra em Câncer no dia 7 de agosto mudando o tom das relações. As ligações afetivas que exigiam trocas mentais e constantes estímulos darão espaço para relações com pessoas conhecidas e confiáveis.

Marte em Áries está poderoso e cheio de energia, o que pode entrar em conflito com a doce Vênus em Câncer. Essa energia venusiana quer romance e intimidade para chegar aos “finalmentes”. Valoriza mais a partilha emocional do que a física: primeiro o afeto e depois o sexo. Por sua vez, um Marte ariano vai direto ao ponto e tem dificuldades de investir nos jogos de sedução. Não percebe as sutilezas e nem demonstra sensibilidade nas trocas eróticas.

Esse descompasso entre Vênus e Marte pode gerar desentendimentos, mágoas e insatisfação na área sexual e afetiva. Os parceiros que não estiverem muito afinados na intimidade terão mais dificuldades de superar as diferenças. O conselho é empatia e paciência com o parceiro para não forçar a barra.

Durante o mês de agosto, Marte e Plutão estarão em aspecto desafiador, facilitando que os desacertos acabem de forma agressiva e carregados de raiva. Na metade do mês em diante, Saturno também desafiará Marte e exigirá maturidade e responsabilidade dentro dos relacionamentos.

O Sol em Leão até o dia 21 de agosto pede alegria, diversão e romances. No dia 22/8, com a entrada do Sol em Virgem, a tendência é que as pessoas fiquem mais sérias e criteriosas na escolha dos parceiros.

Áries

Marte em Áries está cheio de energia e vitalidade, por isso o ariano deve cuidar de suas atitudes impulsivas e rudes para não magoar o parceiro. Procure escutar mais o outro e dê um clima de intimidade e confiança para rolar uma transa legal. Se tem um parceiro estável, relembre os primeiros encontros a dois, como a música e local preferidos. Isso será bom para sacudir as relações que andam mornas.

Dias quentes: 7, 8 e 18

Touro

A Vênus em Câncer reforçará o lado tradicional do taurino, privilegiando as parcerias com as quais têm mais intimidade. Aposte num contatinho que anda sumido e invista na sedução lentamente como você gosta. Não pule as etapas da conquista para chegar aonde deseja. Você sabe que qualidade vale mais do que quantidade, inclusive na área sexual.

Dias quentes: 11, 19, 20, 27 e 28

Gêmeos

Depois de Vênus ter exaltado o seu charme nos últimos meses, pode ser que queira ter um replay dos melhores momentos com um “contatinho”. Invista em um ambiente íntimo cheio de romantismo, mesmo que não faça muito o seu tipo. Invista na sedução à moda antiga. Mande presentes com um cartãozinho e aposte em roupas íntimas que insinuem as suas segundas intensões.

Dias quentes: 21 e 24

Câncer

A energia venusiana aumentará o seu brilho e charme a partir do dia 7/8, fazendo subir a sua autoconfiança. Porém, escolha bem com quem vai dividir a sua intimidade. Você e o outro podem estar em tempos diferentes e uma transa sem envolvimento emocional pode virar uma grande frustração pela frieza do parceiro. Para as relações estáveis, proponha um programa bem romântico com direito a muito cafuné e mimos no final da noite.

Dias quentes: 5 e 6, 14 e 15

Leão

O sol em Leão brilha ao máximo e deixa você no centro do palco até o dia 19/8. Apesar desse magnetismo, a tendência é que esteja mais reflexivo quanto aos seus desejos e fuja do sexo casual. Para se envolver com alguém, não bastará apenas a atração física, precisará ter um envolvimento de alma. Quem está numa relação estável, deve falar das suas preferências sexuais na hora H, ao invés de fingir satisfação.

Dias quentes: 7, 8 e 18

Virgem

O virginiano costuma ter uma relação protetora com amigos. Com Vênus transitando nessa área da vida, uma amizade pode evoluir para um envolvimento sexual e passar para uma paixão mais intensa. O xis da questão é que Virgem gosta de tudo bem definido e de ir por partes. Certifique-se de que você e o outro estão no mesmo tempo e ritmo em relação aos desejos. Para os parceiros fixos, a dica é não se descuidar da aparência e dos detalhes entre quatro paredes.

Dias quentes: 11, 19, 20, 27 e 28

Libra

Terá que se esforçar para equilibrar as questões profissionais e afetivas. Libra estará voltado para buscar o seu espaço no mundo e poderá deixar em segundo plano a área afetiva e sexual. Quem está numa relação estável poderá se sentir mais cobrado pelo parceiro. O ideal é que reserve um tempinho para a relação, mas não faça nada que não esteja a fim. Apenas cumprir tabela na cama pode gerar frustração.

Dias quentes: 21 e 24

Escorpião

O seu interesse está em relações profundas e que façam sentido na vida. Caras e bocas não satisfazem um escorpiano, que precisa de intensidade emocional e sexual. Porém, nem tudo que você gosta e lhe satisfaz na cama pode agradar ao parceiro. Apesar do seu alto nível erótico, as preferências e desejos sexuais do outro podem ser bem mais simples. Pense nisso!

Dias quentes: 5 e 6, 14 e 15

Sagitário

O sagitariano é animado por natureza. Tem dificuldades em lidar com os limites e de se sentir satisfeito. Essa sensação de insatisfação poderá estar mais presente este mês. Isso porque a sua vontade será de curtir a vida adoidado sem se prender a ninguém, mas isso não contentará o seu emocional, que pedirá seletividade e intensidade nas suas relações sexuais. Para quem tem um parceiro, equalizar esse conflito será mais fácil, se o outro estiver com o mesmo pique.

Dias quentes: 7, 8 e 18

Capricórnio

O jeito sério e reservado do capricórnio pode colidir com a emotividade exigida pelo parceiro. Quem está um relacionamento fixo tem que deixar o pragmatismo de lado e expor mais os seus sentimentos na hora H, para que todos fiquem satisfeitos. Pense em programas românticos, que envolvam intimidade e aprofundem a relação. Quem está só pode ter menos disposição de se deixar levar pelos sentimentos.

Dias quentes: 11, 19, 20, 27 e 28

Aquário

O mês pode ser estranho para o aquariano, que é um ser original e está sempre em busca de novidades. A tendência é que tenha que repensar a forma como vive a sua sexualidade. Talvez descubra que é possível ter prazer com um mesmo parceiro e em posições tradicionais na cama. A simplicidade dos seus desejos sexuais poderá surpreender os parceiros de longa data.

Dias quentes: 21 e 24

Peixes

Use e abuse do seu charme a partir do dia 8/8. Vênus favorece as conquistas românticas e envolvimentos sexuais. Procure escolher seus parceiros por satisfação e prazer e não por suas carências. A dica é circular e focar naquele “contatinho” que vive em seus sonhos encantados. Para aqueles que tem um relacionamento estável, aproveite para namorar bastante criando um clima divertido e animado entre quatro paredes, fortalecendo a relação.

Dias quentes: 5 e 6, 14 e 15

(*Metrópoles)