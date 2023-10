Horóscopo do sexo 2023: veja as previsões de cada signo em outubro

Confira o que os astros reservam para cada signo nas áreas do amor e do sexo durante os próximos dias

Dois eclipses movimentam o céu de outubro, assim como Mercúrio, que estará bem ativo, levando as pessoas a fazer mais contatos entre si e movimentando o amor e o sexo para os signos. Isso favorece quem deseja conhecer mais gente e, quem sabe, dar um match. Como sempre é dito, eclipses são tempos de imprevistos e emoções afloradas.

Em ambos os fenômenos, teremos Mercúrio envolvido, para nos lembrar que a comunicação e a flexibilidade podem ser a chave para iniciar ou acabar uma situação tensa. No dia 14, teremos um eclipse solar parcial no grau 21 de Libra, e a dificuldade será causada pelo regente do signo, Vênus, que se encontra tensa com Saturno. Queremos nos relacionar com alegria, de forma leve e com reciprocidade. Se aquela pessoa especial não estiver disponível, a comunicação pode ser a saída para diminuir essa dor da rejeição.

Duas semanas depois, no dia 28, teremos um eclipse lunar no grau 5 de Touro. Esse será o último eclipse do eixo Touro/Escorpião, que tem relação com possessividade, ciúmes e ressentimentos. Temos que eliminar esses sentimentos e emoções para nos curar. Nesse eclipse, Mercúrio estará ao lado do Sol em Escorpião e oposto à Lua e Júpiter em Touro. Nossas emoções estarão gigantes, vamos querer estabilidade e conforto para ficarmos bem, porém Mercúrio pode tirar o nosso sossego com ideias de desconfianças.

Vênus sai de Leão e ingressa em Virgem

Depois de quatro meses no signo de Leão, Vênus entrará no signo de Virgem no dia 8. A forma de conquistar e atrair fica mais tímida, menos espontânea. A paixão e as demonstrações teatrais de afeto dão lugar a histórias possíveis, depois de uma análise criteriosa do outro. Mas deve-se ter cuidado para não idealizar demais o parceiro. A recomendação para quem está iniciando um romance é ir devagar. Aqueles que estão numa relação estável devem participar mais da vida do parceiro e ajudá-lo no dia-a-dia. As atitudes simples e sinceras, além do contato físico, serão afrodisíacas.

Marte entra em um de seus territórios: Escorpião

O mês inicia com Marte em Libra, num clima sedutor e cheio de charme entre quatro paredes. O sexo tem que ser bom para os dois, se um não está tão disposto, dificilmente o outro se sentirá motivado a fazer investidas mais quentes. Nessa configuração, não é recomendável que se avance o sinal, forçando uma situação. A dica é ser elegante e navegar na energia e desejo do parceiro. Portanto, se quer uma noite quente, deixe às claras quais são as suas intenções.

No dia 12, Marte chega em Escorpião, local em que a sua potência sexual opera no máximo. Essa é uma combinação muito erótica e intensa, o sexo não pode ser um ato banal ou mecânico, é algo para ser sentido e apreciado. O clima e o ambiente devem ser de mistério, uma rapidinha pela manhã ou no banco de trás do carro não motivará o parceiro. Muito pelo contrário, só deixará o outro incomodado.

O céu do mês:

2 – Mercúrio oposto a Netuno: não favorece a comunicação. Cuidado com falsas promessas e fofocas que chegam por terceiros.

3 – Mercúrio em trígono com Plutão: bom para a resolução de problemas. As DRs podem limpar o que não está legal entre os casais. Favorece a troca de mensagens eróticas.

4 – Mercúrio entra em Libra: fale menos e escute mais o outro.

8 – Vênus entra em Virgem: seja atencioso e sincero. As relações que iniciam agora tendem a se desenvolver aos poucos; Marte quadra com Plutão: energia sexual em alta, mas tenha cuidado para não avançar o sinal, entre sempre em consenso com o parceiro.

10 – Vênus oposta a Saturno: pouco favorável aos encontros românticos, trazendo desentendimentos e frustrações. Cobranças excessivas podem levar ao fim de relacionamentos.

12 – Marte entra em Escorpião: o sexo precisa de mistério e intensidade.

13 – Marte em trígono com Saturno: sexualmente os casais estão focados em satisfazer um ao outro. Organize uma noite bem gostosa.

20 e 21 – Mercúrio conjunto ao Sol quadrado com Plutão: fuja de assuntos polêmicos e discussões, o outro pode estar muito reativo e agressivo com as palavras.

22 – Vênus em trígono com Júpiter: agradável para os encontros românticos, a energia e a diversão; Mercúrio entra em Escorpião: a comunicação fica mais erótica, cuidado para não se expor demais. Mantenha o mistério.

23 – Sol entra em Escorpião: procure transmutar mágoas e ressentimentos que atrapalham a vida afetiva e sexual.

24 – Sol em trígono com Saturno: bom para tomar decisões importantes, que tratam de assumir novos compromissos, que podem ser românticos.

28 e 29 – Mercúrio conjunto a Marte e oposto a Júpiter: cuidado com discussões que não chegam a lugar nenhum. Hoje é um daqueles dias em que qualquer assunto pode levar a desavenças.

31 – Vênus em trígono com Urano: bom para sair e divertir-se, o acaso está conspirando a favor.

Áries

Enquanto Vênus ainda circula por Leão, os encontros românticos estarão favorecidos. Para que tudo funcione bem, você deve dar abertura para os desejos do seu parceiro na cama. Seguindo essa dica, com a entrada de Marte em Escorpião, no dia 12, a sua vida sexual promete ser bem intensa e gostosa. Já o eclipse do dia 14 ativará a casa dos relacionamentos, reforçando a necessidade de equilibrar necessidades, desejos e esperanças.

Dias: 9, 19, 26 e 27.

Touro

Vênus entra em Virgem no dia 8 e ativa ao máximo a necessidade de prazer do taurino, além do seu poder de atração. Se está sozinho, aproveite o período para se divertir e conhecer gente nova. Aqueles que estão num relacionamento estável podem se sentir tentados a viver outras histórias. Cuidado para não estragar uma relação legal pela diversão do momento. Proponha novos programas para o parceiro, isso movimenta o seu relacionamento. Tenha um cuidado especial com o eclipse do dia 28, que tende a focar demais o seu lado emocional.

Dias: 11, 12 e 30.

Gêmeos

O geminiano estará com a sua energia centrada nos seus relacionamentos e vida social. Aproveite para circular e ativar seus contatinhos, mas deixe às claras para os outros as suas intenções, para não criar mal-entendidos ou situações desagradáveis. Se quer apenas uma noite de diversão, ok, mas procure focar em quem quer o mesmo que você. E não esqueça de tomar os cuidados preventivos. O eclipse do dia 14 cai na área da diversão, que também corresponde a dos filhos. Cuidado com as surpresas.

Dias: 3, 4, 13, 14 e 31.

Câncer

Com a entrada de Marte em Escorpião, no dia 12, a tendência é que esbanje sexualidade e queira sair do seu casulo. Propostas ousadas podem surgir e depender de sua segurança emocional para aceitá-las. Aqueles que estão numa relação estável devem aproveitar o período para divertir-se mais com o parceiro, evitando programas rotineiros. O eclipse do dia 28 cai na casa das amizades, quem sabe uma declaração romântica pode surpreendê-lo.

Dias: 6, 15, 16 e 24.

Leão

A comunicação será a chave para o leonino ter bons momentos a dois. Comunique ao parceiro o que você gosta e procure ouvi-lo também, saia do centro do universo se quiser ter uma vida sexual satisfatória, alinhe a comunicação entre vocês. Isso será importante com a entrada de Marte em Escorpião, no dia 12, que poderá causar problemas na intimidade, para quem tem uma relação estável. Quem está sozinho deve apostar em tudo que se conecte com o outro, circule mais e esteja aberto. O eclipse do dia 14 pode trazer um convite inesperado de alguém.

Dias: 9, 19, 26 e 27.

Virgem

Nos últimos meses, as questões afetivas podem ter sido complicadas para o virginiano. Com a entrada de Vênus em seu signo, no dia 8, a energia muda, trazendo charme e abertura para os relacionamentos. O seu regente, Mercúrio, também estará rápido no céu fazendo várias conexões. Use o seu poder de análise para separar os convites legais daqueles que não levam a lugar nenhum. Fique atento ao eclipse do dia 28, você estará sem paciência para conversas superficiais, fuja de DRs e encontros.

Dias: 11, 12 e 30.

Libra

O libriano pode passar por momentos de crises e inadequação, o que atrapalha as suas investidas românticas. Seu signo regente, Vênus, ingressa em Virgem no dia 8, e a tendência é de uma retração afetiva, de querer ficar no seu cantinho. O eclipse do dia 14 acontece no seu signo, estimulando o desenvolvimento da sua autoestima, criando situações para que acredite mais em suas qualidades. Esse fortalecimento poderá ajudar na sua espontaneidade na cama.

Dias: 3, 4, 13, 14 e 31.

Escorpião

O mês inicia com escorpiano fechado para balanço. A energia começa a mudar com a passagem de Marte para o seu signo, no dia 12. Você ganha potência sexual e passa a se relacionar de forma mais segura e espontânea na cama. Porém fique atento para não magoar os coraçõezinhos à sua volta com a sua impaciência. O eclipse do dia 28 fará oposição ao seu signo, chamando sua atenção para as necessidades emocionais do outro.

Dias: 6, 15, 16 e 24.

Sagitário

Enquanto Marte estiver em Libra, a sua vida social será bem movimentada. O seu olhar estará voltado para os contatinhos, não faltando companhia e diversão na intimidade. Quem está numa relação estável deve ter planos em comum com o parceiro, isso poderá aproximá-los sexualmente. Com a entrada de Marte em Escorpião, no dia 12, a energia muda e você tende a ficar mais introspectivo. Uma dica é evitar entrar em relacionamentos com pessoas que, por algum motivo, não possam lhe assumir publicamente.

Dias: 9, 19, 26 e 27.

Capricórnio

Aproveite os últimos dias de Vênus em Leão para viver intensamente a sua sexualidade, livre de crenças que atrapalham o seu prazer. Com a passagem para Virgem, no dia 8, você ganha um reforço no charme, mas perde a espontaneidade. Fique atento ao eclipse do dia 28, pois ativará a área dos relacionamentos amorosos. Alguma situação inesperada pode acontecer, como conhecer alguém especial ou o término de uma relação.

Dias: 11, 12 e 30.

Aquário

Vênus entrará em Virgem no dia 8, trazendo mais prazer e desejo para explorar a sua sexualidade. Esse aspecto favorece aqueles que têm um parceiro estável, por ter intimidade para se expor. Assim, se o seu relacionamento anda morno, esse será um período propício para uma renovação, em especial no final do mês, quando Vênus encontra o seu regente, Urano. Esse aspecto favorece também aos solteiros, pois possibilita viver histórias diferentes e estimulantes.

Dias: 3, 4, 13, 14 e 31.

Peixes

A energia do pisciano estará focada nos relacionamentos, desejando um parceiro estável ao seu lado. Até o dia 11 você poderá viver intensamente a sua sexualidade, com muito envolvimento emocional. Vá com calma se estiver iniciando uma história romântica, pois o outro pode não ter as mesmas pretensões que você. De qualquer forma, o Sol em Libra traz consciência sobre as suas necessidades sexuais e como vivê-las com mais prazer e equilíbrio.

Dias: 6, 15, 16 e 24.